Майе Рчеулишвили будет разрешено присутствовать на панихиде и похоронах супруга

14.04.2017 18:25 Учредителю компании "Центр Поинт" Майе Рчеулишвили, находящейся в заключении, разрешат присутствовать на панихиде и похоронах супруга.



Как сообщила Цуцкиридзе, официальной информации по соответствующему обращению они от Министерства по исполнению наказаний не получили, однако в беседе с членами семьи со стороны ведомства такая готовность зафиксирована, кроме того, это предусмотрено законом.



«Официального ответа, конечно, мы получить не могли бы. Очень плохо совпало, в основном идут выходные дни, но неофициально, из бесед с членами семьи нам известно, что, как это предусмотрено законом, на какой-то определенный период, конечно же, будет дана возможность присутствовать на панихиде и похоронах. Точного количества часов, к сожалению, не знаем», - заявила Цуцкиридзе.

Напомним, Вахтанг Рчеулишвили скончался накануне.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

