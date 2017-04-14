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Майе Рчеулишвили будет разрешено присутствовать на панихиде и похоронах супруга
14.04.2017 18:25
Учредителю компании "Центр Поинт" Майе Рчеулишвили, находящейся в заключении, разрешат присутствовать на панихиде и похоронах супруга.
Как сообщила Цуцкиридзе, официальной информации по соответствующему обращению они от Министерства по исполнению наказаний не получили, однако в беседе с членами семьи со стороны ведомства такая готовность зафиксирована, кроме того, это предусмотрено законом.
«Официального ответа, конечно, мы получить не могли бы. Очень плохо совпало, в основном идут выходные дни, но неофициально, из бесед с членами семьи нам известно, что, как это предусмотрено законом, на какой-то определенный период, конечно же, будет дана возможность присутствовать на панихиде и похоронах. Точного количества часов, к сожалению, не знаем», - заявила Цуцкиридзе.
Напомним, Вахтанг Рчеулишвили скончался накануне.
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