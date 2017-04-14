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В связи с Пасхой на дорогах к тбилисским кладбищам будут действовать определенные ограничения


14.04.2017   19:11
По информации Департамента патрульной полиции МВД Грузии, 16 и 17 апреля текущего года, в связи с праздником Светлого Христова Воскресения, с целью охраны общественного порядка, бесперебойного и безопасного движения транспорта, на дорогах к тбилисским кладбищам будут установлены определенные ограничения.

Как сообщают в МВД Грузии, по направлению к Сабурталинскому, Кукийскому кладбищам, а также по направлению к кладбищам Мухатгверди и на Тбилисском море автомобили будут передвигаться по следующим маршрутам – к Сабурталинскому кладбищу доехать на автомашине возможно будет от проспекта Важа-Пшавела по улицам Сандро Эури и Университетской. Территорию кладбища автомобили смогут покинуть по улицам Университетской, в направлении улицы Тамарашвили.

В направлении Кукийского кладбища движение будет возможно от площади Советской, по подъему Норио и улице Мамардашвили. Территорию кладбища автомобили смогут покинуть по улицам Цаишской, Квалони, Абашидзе и 9 братьев.

В направлении кладбища Мухатгверди движение автомобилей будет кольцевым – от аллеи Агмашенебели по улице Георгий Блистательного.

В направлении кладбища на Тбилисском море движение автомобилей будет разрешено по улицам Худадова и Анапской дивизии, со стороны ТЭВЗа. Выехать с кладбища можно будет по улицам Мухранской и Худадова.
Общественный транспорт будет передвигаться к кладбищам по тем же маршрутам.






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