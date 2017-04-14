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В Грузии требуют запретить въезд в страну Владимиру Познеру
14.04.2017 23:36
В Грузии запущен сбор подписей под интернет-петицию с требованием запретить известному российскому журналисту Владимиру Познеру въезд в Грузию. Дело касается его высказываний по поводу грузино-абхазских отношений в 70-х годах прошлого века. Своими умозаключениями Познер поделился с телеканалом "Имеди" в ходе своего недавнего посещения Грузии.
Ниже предлагаем полный текст петиции:
«2 апреля в эфире телеканала «Имеди» российский пропагандист Владимир Познер позволил себе нарушить законы Грузии и журналистской этики, рассказывая байки о отношениях между грузинами и абхазами в бытность посещения Грузии в 1970-х годах.
Он повторил то, что говорил в программе "Вечернее интервью" на Первом Балтийском канале 20 марта 2014 года, где позволил себе оскорбления в отношении этнических грузин и этнических абхазов. Журналист с таким опытом работы должен знать об этических нормах, которых должны придерживаться профессионалы, в том числе и запрета на использование языка вражды.
Судя по тому, что Владимир Познер настойчиво использует свое право на свободу слова, чтобы свои домыслы навязать общественному мнению и унизить одну из сторон конфликта, к возникновению которого причастна Российская Федерация. Уголовный кодекс Грузии подразумевает наказание за разжигание межнациональной розни
Мы требуем запрета на въезд Владимира Познера на территорию Грузии, и избавления нашей страны от российской пропаганды и пропагандистов».
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