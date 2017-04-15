Уникальные фрески в монастырском комплексе Вардзиа почти полностью восстановлены

15.04.2017 18:05 Уникальные средневековые фрески и настенные историко-художественные росписи, поврежденные полгода назад во время пожара в храме Успения Богородицы в пещерном монастырском комплексе Вардзиа XII-XIII веков на юге Грузии, почти полностью восстановлены, сообщают грузинские СМИ.



"Мы завершили уже два основных этапа реставрационных работ. Главное - что фрески спасены", - сказал журналистам один из реставраторов Сандро Рубашвили, который вместе с коллегами с первых же дней после пожара работает над восстановлением первоначального вида исторического наследия.



По его словам, остался последний, третий, этап реставрации, предусматривающий уже точечную очистку стен храма с использованием микроскопов.



Как заявил глава Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николоз Антидзе, на сегодня осталось 2% работ, которые были приостановлены по рекомендации иностранных специалистов, в частности из Лондонского института искусства Курто.



"В консультациях с ними и была выработана специальная технология очистительных работ на завершающем этапе. Ожидания - что все будет нормально", - сказал Н.Антидзе.



Пожар в храме Успения Богородицы произошел в ночь на 2 ноября 2016 года, его причиной стало возгорание церковного подсвечника. Оставленная в помещении свеча упала на пол, после чего загорелся ковер, а затем стол, на котором были сложены церковные свечи. Слоем копоти покрылись фрески и стены храма. В числе поврежденных росписей были изображение царицы Тамары и ее отца, основателя Вардзии Георгия Третьего, а также изображение Спасителя - одна из самых известных грузинских фресок.



Пещерный монастырский комплекс Вардзиа, представляющий собой уникальный памятник средневекового грузинского зодчества, ценность которого признана ЮНЕСКО, является туристической меккой Грузии. На его территории расположены 15 церквей, главной из которых является храм Успения Богородицы. В период правления царицы Тамары комплекс имел государственное значение и играл большую роль в политической и культурной жизни страны.



"Новости-Грузия"











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