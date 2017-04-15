Православный мир завтра отметит праздник Светлого Христова Воскресения

15.04.2017 19:52 Православный мир завтра отметит праздник Светлого Христова Воскресения. В связи с этим во всех действующих храмах Грузии пройдут праздничные ночные богослужения.



После вечерни вокруг храмов начнутся молитвенные шествия, в которых примут участие духовные лица и паства. После этого праздничная служба в храмах продлится до утра.



Как сообщают в Патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II начнет Пасхальную службу в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в 23:00. Сначала в храме будет зачитана Пасхальная эпистола патриарха, после чего пройдут служба и крестный ход вокруг собора.



Традиционно по церквям будет распределен доставленный из Иерусалима в Грузию Благодатный огонь, который в Тбилиси специальным чартерным рейсом доставит группа паломников. По завершению службы священнослужители освятят принесенные верующими на Всенощную пасхальные куличи и красные яйца.

По завершению литургии для верующих закончится 50-дневный Великий пост, который начался в этом году 27 февраля. Светлая седмица (неделя после Пасхи) - сплошная. Скоромное разрешается употреблять во все дни этой недели.



Пасха является главным событием года для православных христиан. В день Христова Воскресения после семинедельного поста на столе появляются куличи, творог, мясо, крашенные яйца. Яйцо – главный пасхальный символ воскресения, так как из яйца рождается новое существо. Окрашенное в красный цвет яйцо знаменует для людей возрождение Кровью Христовой.















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