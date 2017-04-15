С 17 апреля начинается Светлая седмица

15.04.2017 20:02 С 17 апреля у православных христиан начинается Светлая седмица. В первый день Светлой седмицы (понедельник) верующие выходят на могилы своих близких и, по традиции, относят туда пасхальные куличи и красные яйца.



Светлая седмица (неделя после Пасхи) - сплошная. Скоромное разрешается употреблять во все дни этой недели.



Каждый день Светлой седмицы в храмах совершается праздничная литургия, верующие могут получить причастие.



Кроме того, 18 апреля, во вторник Светлой седмицы отмечается праздник Иверской иконы Божией Матери, а также день поминовения 6000 монахов, принявших мученичество в Гареджи в 1616 году.



В пятницу Светлой седмицы же отмечается празднество иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

















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