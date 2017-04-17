Жители Грузии отмечают День поминовения усопших

17.04.2017 12:01 В первый день Светлой седмицы Грузинская Православная церковь отмечает День поминовения усопших. В церквях страны в этот день проходят поминальные службы.



По традиции, жители Грузии сегодня посетят могилы своих родных и близких, принесут туда освященную в церкви еду и там же устроят специальные трапезы.



День поминовения усопших в Грузии объявлен выходным.



В Тбилиси будут работать бесплатные автобусы до всех действующих кладбищ столицы. Всего мэрия выделила 80 автобусов для этой цели.



В Тбилиси в направлении кладбищ Мухатгверди и Вашлиджвари автобусы будут отходить от станции метро "Дидубе". В направлении Кукия и Махата — от станции метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь", до Сабурталинского кладбища — от метро "Делиси", а до кладбища на т.н. Тбилисском море — от метро "Сараджишвили". Автобусы, следующие в направлении кладбища Вели, будут останавливаться около корпуса №25 на улице Додо Чичинадзе. В направлении кладбища Варкетили можно будет отправиться от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта (район Варкетили). Кроме этого, для желающих посетить кладбище в Тбилиси на автомобиле на дорогах будут действовать специальные режимы.



К Сабурталинскому кладбищу автомобили смогу проехать от проспекта Важа-Пшавела по улицам Сандро Эули и Университетской. Территорию кладбища машины покинут по Университетской улице в направлении улицы Тамарашвили. К Кукийскому кладбищу можно будет проехать от Советской площади по Нориос агмарти и улице Мамардашвили. Территорию кладбища автомобили покинут по улицам Цаиши, Квалони, Абашидзе и 9 Дзма. Что же касается Мухатгвердского кладбища, то туда можно будет доехать через аллею Агмашенебели по улице Георгия Блистательного, а выехать с кладбища по такому же маршруту. В направлении кладбища, расположенного на т.н. Тбилисском море, автомобили будут ездить со стороны района Темка по улицам Худадова и Анапской дивизии. Покинуть территорию кладбища можно будет по улицам по улицам Худадова и Мухрани.



Распространившийся в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.



Придя на кладбище, православному христианину следует зажечь свечу, совершить литию —усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших можно пригласить священника. По желанию можно прочитать Акафист о упокоении усопших. Молитва за усопших — это самое большое и главное, что можно сделать для усопших родственников. По христианскому вероучению, вечно живая душа почившего испытывает большую потребность в постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога.















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