«Креативные города и регионы»: каковы амбиции и возможности региона Мцхета-Мтианети?

18.04.2017 10:05 Отныне об Инициативе «Креативные города и регионы» узнали и жители одного из самых древних и красивых исторических регионов Грузии – Мцхета-Мтианети. Этот грузинский край, наряду с еще пятью другими регионами и городами стран Восточного партнерства, был отобран для участия в проекте «Креативные города и регионы» программы ЕС «Культура и креативность», который нацелен на повышение творческого потенциала.



Почему это важно?



Города – это отражение нашей жизни, дел и поступков. И поэтому дело сохранения, развития и представления всему миру их красоты, разнообразия и богатых возможностей – самый лучший путь передачи будущему поколению духовного и материального наследия своей земли. А если этот способ ведет за собой поощрение и активизацию деятельности творческих индустрий, роста экономики и повышения имиджа в мире, то тогда такой метод стоит не просто внимания, но и апробирования.



Проект «Креативные города и регионы» впервые зародился в Лондоне, в 90-х годах прошлого века, и вскоре заразительный пример переняла вся Европа. Вскоре все подсекторы творческих индустрий – исполнительское искусство, музыка, кино, художественная и творческая фотография, дизайн, архитектура, реклама, компьютерное программирование, литература и издательство, медиа – стали не просто образцом искусства и творчества, но и серьезным вкладом в ВВП страны, а также источником создания рабочих мест. К примеру, в 2014 году эта сфера привнесла в бюджет Великобритании 84.1 миллиардов фунтов стерлингов.



Важно понимать, какую пользу может принести Инициатива и в чем ее реальная ценность, убежден главный эксперт «Креативные города и регионы» в Грузии Звиад Мчедлишвили. «В первую очередь, надо отметить, что лепта творческих индустрий составляют 4.5% от ВВП Грузии. Во-вторых, около 29 миллионов человек в масштабе всей планеты трудоустроено именно в сфере культуры. В-третьих же, и что очень интересно, творческие индустрии развиваются быстрее, чем сервисы производства и обслуживания, т. е. его возрастающий коэффициент сравнительно высок. И, наконец, этот сегмент играет важную роль в привлечении туристов».



Как это работает?



Все познается в сравнении, а поэтому целевой аудитории края Мцхета-Мтианети – а это представители местных властей, эксперты по культуре, представители творческого сектора – показали, как проект «Креативные города и регионы» работает в идеале.



Одним из образцов является пример Аквилеи — в древности большой и знаменитый город в Северной Италии. Он основан римлянами в 183—181 гг. до н. э. Сейчас современная Аквилея — коммуна с населением чуть более 3 тысяч жителей. С 1998 года археологическая зона Аквилеи со средневековой базиликой занесена в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Став участником Инициативы «Креативные города и регионы», и заручившись госфинансированием, Аквилея направила свои силы на дигитализацию архитектурных комплексов и аудиовизуализацию памятников, а также развитие программного обеспечения. В ходе проекта в городе был специально основан Археологический кинофестиваль, устроены ежегодные театрализованные представления исторических сцен римского периода, учрежден образовательный центр «Лаборатория Аквилеи», в котором дети находили вдохновение из богатой истории края, а также разработаны мобильные программы с 3D-изображением исторических маршрутов древнего города, чтобы туристы смогли сравнить эпохи прошлого и настоящего. В итоге проделанная работа привлекла огромный поток туристов в Аквилею и значительно повысила имидж города на карте мира.



Каковы амбиции и возможности Мцхета-Мтианети?



Мцхета-Мтианети состоит из пяти муниципалитетов - Душетского, Тианетского, Мцхетского, Казбегского и самого города Мцхета. Этот регион Грузии богат, разнообразен, интересен и обладает очень большим потенциалом.



На встрече, призванной проинформировать заинтересованные стороны о креативных и культурных индустриях, о международной практике по развитию творческого сектора, запланированных исследованиях в рамках программы и о том, какие методики применяются при разработке рабочих планов, авторы проекты с удовольствием выслушали и потенциальных участников проекта - представителей Мцхета-Мтианети.



«У нас удивительный край. Взять хотя многовековую традицию и технологию изготовления сыра – дамбал-хачо, или известные пшав-хевсурские состязания песнями и стихотворениями. На пути Тианети –Тбилиси у нас есть крещальня, где Святая Нино окрестила пшавов и осталась в ней на одну ночь. Или подземные пещеры, которые до сих пор никем не изучены. Ведь это настоящее богатство, тайна, о которой надо рассказать миру», - сказала руководитель общественной организации «Чвени Пшави» Хуцураули Мариам.



Традиционная кухня, древнее мастерство керамики, архаические традиции Пшави, Хевсурети, Хеви, а также множество памятников нематериальной культуры – Светицховели, Джвари, Самтавро, Ананури и другие – все это является сильными и притягательными сторонами региона Мцхета-Мтианети, считает директор Агентства регионального развития Мцхета-Мтианети Шалва Гивишвили. «У нас огромный потенциал в плане археологических зон, в которых можно устроить увлекательные археологические туры. Более того, наш край полностью не изучен – у нас есть необитаемые территории, целые затерянные города и края, о которых не знают даже в кругах ученых. Это все надо изучить, а сам процесс изучения превратить в своеобразный туристический аттракцион», - отметил Гивишвили.



В ближайшее время как в Мцхета-Мтианети, так и во всех остальных отобранных городах и регионах Инициативы ЕС «Креативные города и регионы», будет проведено изучение их культурных и креативных ресурсов и сформированы планы по развитию творческого сектора. А после того, как рекомендации по продвижению региона будут одобрены и утверждены окончательно, стартует самый главный и ответственный этап – воплощение в реальность идеи развития и знакомства мира с одним из самых впечатляющих и прекрасных краев Грузии.

















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