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«Паша банк» посадил к Пасхе в Грузии 1000 саженцев дуба


18.04.2017   13:44
"Паша банк" в текущем году оригинально поздравил клиентов и партнеров с праздником Пасхи - на этот раз "зеленым проектом".

По инициативе банка, на охраняемой территории Аджамети были посажены 1000 саженцев грузинского дуба (Quercus Iberica), и имеретинского дуба (Quercus Imeretina). Последний вошел в красный список, и ему присвоен статус растения, находящегося на грани исчезновения. Эти саженцы были посажены на одном из участков, выделенных в Агкветили Аджамети, где идет процесс восстановления грузинского и имеретинского дуба. В работу по посадке включились представители агентства охраняемых территорий Грузии, и ученики местной школы.

"Мы в "Паша банке" большое внимание уделяем корпоративной социальной ответственности, что подтверждают многие осуществленные нами благотворительные и социальные активности. В текущем году мы решили уступить больше ресурсов природоохранительным проектам, и мы включили в это дело наших партнеров и клиентов. Мы рады, что у нас была возможность вместе с компанией "Трипекс" еще раз принять участие в восстановлении леса, и сделать полезное на будущее дело"- заявила начальник департамента связей с общественностью и маркетинга "Паша банка" Анано Коркия.

"Мы рады, что "Паша банк" включился в акцию озеленения. Особенно важно обновление Агкветили Аджамети, которое осуществляется соответственно 10-летнему плану лесной организации и развития. В рамках данной программы будут посажены саженцы имеретинского дуба и азата, устроено саженцевое хозяйство. Надеемся, что "Паша банк" продолжит работу в этом направлении, и к начинанию подключатся и другие компании"- заявил Тома Деканоидзе, исполняющий обязанностей председателя Агентства охраняемых территорий.

Напомним, что на Новый Год в рамках работы по восстановлению сгоревшего леса вблизи от Боржоми по инициативе "Паша банк" были посажены 2017 саженцев грузинской сосны. Банк и в будущем планирует осуществлять экологические проекты.







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