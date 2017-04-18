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В Грузии открылась лаборатория виртуальной реальности
18.04.2017 17:09
В государственном университете Илии (Илиауни) открылась первая лаборатория расширенной визуализации и виртуальной реальности — VRLab Iliauni, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.
Лаборатория поможет студентам и академическому персоналу, как в учебном, так и исследовательском процессах. Среди преимуществ лаборатории – возможность визуализации исследований. Специалисты, работающие в сфере искусства, науки и инженерии смогут перенести данные своих исследовании на экраны.
Институт развития ребенка, функционирующий при университете Илии, использует лабораторию для работы с детьми с особыми нуждами.
Новая лаборатория оснащена устройствами виртуальной реальности, специальными камерами и сенсорами, которые дают возможность стать частью моделированной реальности. Например, путешествовать по любой стране, лишь при помощи рук виртуально проектировать здания и многое другое.
"Спутник-Грузия"
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