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В Грузии открылась лаборатория виртуальной реальности


18.04.2017   17:09
В государственном университете Илии (Илиауни) открылась первая лаборатория расширенной визуализации и виртуальной реальности — VRLab Iliauni, говорится в сообщении министерства образования и науки Грузии.

Лаборатория поможет студентам и академическому персоналу, как в учебном, так и исследовательском процессах. Среди преимуществ лаборатории – возможность визуализации исследований. Специалисты, работающие в сфере искусства, науки и инженерии смогут перенести данные своих исследовании на экраны.


Институт развития ребенка, функционирующий при университете Илии, использует лабораторию для работы с детьми с особыми нуждами.

Новая лаборатория оснащена устройствами виртуальной реальности, специальными камерами и сенсорами, которые дают возможность стать частью моделированной реальности. Например, путешествовать по любой стране, лишь при помощи рук виртуально проектировать здания и многое другое.

"Спутник-Грузия"





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