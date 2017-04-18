«Пасхальный фестиваль» пройдет в Батуми 20 апреля

18.04.2017 21:13 По инициативе администрации бульвара Батуми 20 апреля в 13:00 часов в связи с праздником Пасхи у колоннад бульвара состоится благотворительный "Пасхальный фестиваль". На фестивале будут представлены куличи и праздничная продукция, изготовленная кондитерскими компаниями, выставочные уголки, тематические канапе, воскресные рисунки, и изделия ручной работы (выставка-продажа-дегустация).



У приглашенных гостей будет возможность отведать праздничную продукцию, представленную кондитерскими компаниями, в частности куличи и другие разные сладости.



На выставке также состоятся мастер-классы и конкурсы декоративной раскраски пасхальных яиц, в которых примут участие частные и государственные студии детского искусства Батуми.



Фестиваль будет открыт торжественным концертом. На мероприятии вокальные и хореографические номера исполнят музыкант Важа Тугуши, Государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии, мужские и женские вокальные ансамбли при Центре культуры Батуми, детские хореографические ансамбли "Хихани", "Ахали таоба", детский хореографический ансамбль Хелвачаури "Мачахела".



Благотворительный проект "Воскресный фестиваль" примет традиционный вид, и будет ежегодно проводиться в Батуми. Особыми гостями мероприятия будут дети с ограниченными возможностями. Представленную на выставке продукцию раздадут в детских домах, и приюте престарелых. В конце фестиваля всем участникам передадут подарки.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

