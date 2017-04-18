Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Пасхальный фестиваль» пройдет в Батуми 20 апреля


18.04.2017   21:13
По инициативе администрации бульвара Батуми 20 апреля в 13:00 часов в связи с праздником Пасхи у колоннад бульвара состоится благотворительный "Пасхальный фестиваль". На фестивале будут представлены куличи и праздничная продукция, изготовленная кондитерскими компаниями, выставочные уголки, тематические канапе, воскресные рисунки, и изделия ручной работы (выставка-продажа-дегустация).

У приглашенных гостей будет возможность отведать праздничную продукцию, представленную кондитерскими компаниями, в частности куличи и другие разные сладости.

На выставке также состоятся мастер-классы и конкурсы декоративной раскраски пасхальных яиц, в которых примут участие частные и государственные студии детского искусства Батуми.

Фестиваль будет открыт торжественным концертом. На мероприятии вокальные и хореографические номера исполнят музыкант Важа Тугуши, Государственный академический ансамбль песни и танца Аджарии, мужские и женские вокальные ансамбли при Центре культуры Батуми, детские хореографические ансамбли "Хихани", "Ахали таоба", детский хореографический ансамбль Хелвачаури "Мачахела".

Благотворительный проект "Воскресный фестиваль" примет традиционный вид, и будет ежегодно проводиться в Батуми. Особыми гостями мероприятия будут дети с ограниченными возможностями. Представленную на выставке продукцию раздадут в детских домах, и приюте престарелых. В конце фестиваля всем участникам передадут подарки.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Назначены регулярные рейсы в Тбилиси из Ираклиона и Салоник
Экспорт электроэнергии из Армении в Грузию вырос
Новый закон о табаке сократит курение на 1-2%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
В Сирии ранили российских журналистов
Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
Члены семьи задержанных абхазами Рогава грозятся перманентными акциями
Новым спикером абхазского «парламента» избран Валерий Кварчия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Ядерная проблема Азербайджана
В парламенте Грузии поддержали включение в конституцию статьи о стремлении интегрироваться в евроатлантические структуры
Президент Армении выразил мнение, что прошедшие выборы зафиксировали «важный прогресс»
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна