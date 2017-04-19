Протоиерей Мамаладзе: «Цианид мне подбросили! Я даже знаю, кто это сделал»

19.04.2017 12:21 «Я не покупал цианид и не вез его в багаже, его мне подбросили! Я даже знаю, кто это сделал», - об этом заявил обвиняемый по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе.



По его словам, в распространенных видеозаписях, которые считаются одним из главных доказательств, государственное обвинение не опубликовало ту часть, в которой видно, что ничье убийство не планируется. По словам протоиерея, как только будет снято ограничение на неразглашение, эти видеозаписи будут распространены в полном виде.



«К сожалению, прокуратура не опубликовала ту часть разговора, в которой видно, что ничье убийство не планируется и эту нецензурные слова были лишь фигуральным высказыванием. Как только будет снято ограничение на неразглашение, эти видеозаписи будут распространены в полном виде и все станет ясно.



Прокуратура хорошо знает, кто и для чего попросил меня купить это вещество. Поймите меня правильно, о деталях я буду говорить на суде и сейчас воздержусь от ответа. Просто скажу, что эту ловушку устроили с нескольких сторон.



Я не покупал цианид и не вез его в багаже, его мне подбросили! Я даже знаю, кто это сделал. На эту фабрикацию было потрачено много часов. Это делала не прокуратура», - отметил Георгий Мамаладзе.















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