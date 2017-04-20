Пешие инспектора будут штрафовать граждан за загрязнение окружающей среды отходами

20.04.2017 11:54 С сегодняшнего дня пешие инспектора Службы надзора "Тбилсервисгруппы" будут штрафовать физических и юридических лиц за загрязнение местности бытовыми или другими отходами.



Пешие инспектора Службы надзора уже с 3 апреля проводят контроль загрязнения улиц, однако их появление в течение первых двух недель носило всего лишь информационный характер. Пешие инспекторы предупреждали граждан в связи с будущими санкциями, и призывали бросать отходы в предназначенные для этого урны.



Штрафы за загрязнение среды в Тбилиси составят от 50 до 1000 лари. В частности: загрязнение окружающей среды отходами в 2 килограмма штрафуется на 80 лари, то же самое деяние, совершенное из здания - на 100 лари. Загрязнение среды отходами более чем 2 килограмма штрафуется на 150 лари, то же самое, совершенное из здания подразумевает штраф в 500 лари.



Загрязнение территории небольшой фекальной массой собаки или других домашних животных штрафуется на 50 лари. Однако на хозяина не будет возложена ответственность, если он немедленно и полностью очистит загрязненную территорию.



Загрязнение окружающей среды покрышками до 5 единицы (кроме велосипедных покрышек) подразумевает штраф 150 лари. Загрязнение окружающей среды пятью и более единицами покрышек (кроме велосипедных покрышек) подразумевает штраф в размере 500 лари.



Примечательно, что штрафы включают также загрязнение окружающей среды опасными отходами, или сбор отходов без контейнера. Конкретней, за это физическое лицо будет оштрафовано на 400 лари, а юридическое лицо на 1000 лари.



К сведению, по информации "Тбилсервисгруппы" по всей столице будут работать 20 пеших инспекторов.

















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