Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пешие инспектора будут штрафовать граждан за загрязнение окружающей среды отходами


20.04.2017   11:54
С сегодняшнего дня пешие инспектора Службы надзора "Тбилсервисгруппы" будут штрафовать физических и юридических лиц за загрязнение местности бытовыми или другими отходами.

Пешие инспектора Службы надзора уже с 3 апреля проводят контроль загрязнения улиц, однако их появление в течение первых двух недель носило всего лишь информационный характер. Пешие инспекторы предупреждали граждан в связи с будущими санкциями, и призывали бросать отходы в предназначенные для этого урны.

Штрафы за загрязнение среды в Тбилиси составят от 50 до 1000 лари. В частности: загрязнение окружающей среды отходами в 2 килограмма штрафуется на 80 лари, то же самое деяние, совершенное из здания - на 100 лари. Загрязнение среды отходами более чем 2 килограмма штрафуется на 150 лари, то же самое, совершенное из здания подразумевает штраф в 500 лари.

Загрязнение территории небольшой фекальной массой собаки или других домашних животных штрафуется на 50 лари. Однако на хозяина не будет возложена ответственность, если он немедленно и полностью очистит загрязненную территорию.

Загрязнение окружающей среды покрышками до 5 единицы (кроме велосипедных покрышек) подразумевает штраф 150 лари. Загрязнение окружающей среды пятью и более единицами покрышек (кроме велосипедных покрышек) подразумевает штраф в размере 500 лари.

Примечательно, что штрафы включают также загрязнение окружающей среды опасными отходами, или сбор отходов без контейнера. Конкретней, за это физическое лицо будет оштрафовано на 400 лари, а юридическое лицо на 1000 лари.

К сведению, по информации "Тбилсервисгруппы" по всей столице будут работать 20 пеших инспекторов.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Запрет на курение табака создаст проблемы ресторанам
Российско-грузинские торговые коридоры – определенности пока нет
В Грузии растет импорт мяса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
Абхазов массово превратят в граждан России
ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии
В Сирии ранили российских журналистов
Мы должны объединиться миром, примирением, прощением - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили: В условиях оккупации 20% наших территорий, министр иностранных дел России осознанно посещает Абхазию
Белковский: Чечня, Дагестан, Ингушетия в обозримой исторической перспективе покинут состав РФ
Глава Минобороны представил новые программы для студентов и солдат-срочников
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна