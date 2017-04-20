Документальный фильм из Грузии поучаствует в фестивале в Ньоне

20.04.2017 12:58 Фильм грузинского кинорежиссера Шорены Тевзадзе "Дидубе, последняя остановка" покажут в конкурсной программе фестиваля документального кино Visions Du Réel в Швейцарии.



Кинофестиваль пройдет 21-29 апреля в пригороде Женевы - Ньоне. В программе Visions Du Réel - работы режиссеров из Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Норвегии, Венгрии, Словении, Польши, Эстонии, Украины, Южной Африки и других стран.



"Дидубе, последняя остановка" - история о 65-летнем мужчине по имени Нико, владельце ветеринарной аптеки и хозяйственного магазина, расположенного у шумной станции метро "Дидубе" в Тбилиси. Вместе с супругой и друзьями он проводит большую часть жизни в своем магазине, рассуждая о поэзии, музыке и мечтах. Это место находится среди автобусов и поездов, и сотни пассажиров ежедневно посещают магазин Нико, где как будто остановилось время. Некогда "Дидубе" было последней станцией Тбилисского метрополитена. Как раньше, так и сейчас, после остановки "Дидубе" люди, остановившись ненадолго, продолжают свой путь.



Документальная картина создана при поддержке Национального центра кинематографии Грузии совместно Швейцарией и Грузией.



В Ньоне состоится мировая премьера фильма Шорены Тевзадзе. В Грузии его впервые покажут на Тбилисском международном фестивале документального кино CineDOC-Tbilisi.



Visions Du Réel - один из старейших и авторитетных фестивалей неигрового кино в Европе. Он ежегодно знакомит зрителей с новыми документальными картинами. В рамках фестиваля работает деловая площадка - кинорынок.



В прошлом году грузинский фильм уже был отмечен на этом киносмотре - "Ослепительный свет заката" Саломе Джаши получил приз "Лучший новый фильм".















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