Треть журналистов Европы сталкивалась с физическим насилием

20.04.2017 14:48 Почти треть журналистов (31%) в 47 странах Совета Европы и Беларуси заявила, что из-за своей работы они сталкивались с физическим насилием, говорится в опубликованном 20 апреля исследовании Совета Европы. В ходе исследования, проводившегося с апреля по июль 2016 года, были опрошены 940 журналистов из 47 стран.



Самой распространенной формой влияния на журналистов является психологическое давление, в том числе запугивание, угрозы, унижение. О том, что подвергались им, заявили 69% опрошенных. На втором месте — запугивание в интернете. О том, что сталкивались с обвинениями в пристрастности, подвергались атакам и были целями кампаний по дискредитации, заявили 53% опрошенных.



Применением силы угрожали 46% опрошенных журналистов, слежке подвергались 39%, запугиванию со стороны полиции подвергались 35%. У 21% опрошенных в последние три года конфисковывали оборудование и собственность, необходимую для работы. 23% журналистов становились объектами законодательного преследования, подвергались аресту.



Физические нападения на журналистов наиболее распространены на Южном Кавказе и в Турции, говорится в докладе.



Сталкиваясь с давлением, почти треть опрошенных журналистов меняла тон публикаций, 23% не публиковали часть информации, 15% отказывались от публикации информации.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

