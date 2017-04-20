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Треть журналистов Европы сталкивалась с физическим насилием
20.04.2017 14:48
Почти треть журналистов (31%) в 47 странах Совета Европы и Беларуси заявила, что из-за своей работы они сталкивались с физическим насилием, говорится в опубликованном 20 апреля исследовании Совета Европы. В ходе исследования, проводившегося с апреля по июль 2016 года, были опрошены 940 журналистов из 47 стран.
Самой распространенной формой влияния на журналистов является психологическое давление, в том числе запугивание, угрозы, унижение. О том, что подвергались им, заявили 69% опрошенных. На втором месте — запугивание в интернете. О том, что сталкивались с обвинениями в пристрастности, подвергались атакам и были целями кампаний по дискредитации, заявили 53% опрошенных.
Применением силы угрожали 46% опрошенных журналистов, слежке подвергались 39%, запугиванию со стороны полиции подвергались 35%. У 21% опрошенных в последние три года конфисковывали оборудование и собственность, необходимую для работы. 23% журналистов становились объектами законодательного преследования, подвергались аресту.
Физические нападения на журналистов наиболее распространены на Южном Кавказе и в Турции, говорится в докладе.
Сталкиваясь с давлением, почти треть опрошенных журналистов меняла тон публикаций, 23% не публиковали часть информации, 15% отказывались от публикации информации.
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