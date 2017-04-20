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14 человек в Тбилиси оштрафовали за загрязнение окружающей среды


20.04.2017   19:55
14 человек были оштрафованы в Тбилиси за загрязнение окружающей среды в первый день работы инспекторов столичной службы надзора «Тбилсервис групп».

После завершения двухнедельной информационной кампании, сотрудники новой службы, созданной при мэрии Тбилиси, начали штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов.

В первый день инспекторы выписали штрафы 11 гражданам Грузии и трем иностранцам. В большинстве случаев прохожие были оштрафованы за выброшенный в неположенном месте окурок сигареты.

«Большинство составленных штрафных протоколов (13 штрафных протоколов) касались отходов, вес которых не превышает 2 килограмм, в частности загрязнение окружающей среды окурками сигарет. Только один протокол касался выброса в общественном месте строительного мусора», — говорится в заявлении «Тбилсервис групп».

Напомним, за брошенный окурок, шелуху семечек, фантики и другие отходы, вес которых не превышает 2 килограмм, в отношении нарушителя применятся минимальная санкция в виде штрафа в 80 лари (34 доллара). Если речь идет о небольшом количестве строительного мусора, то сумма штрафа составит 100 лари (43 доллара).

Максимальный штраф за загрязнение окружающей среды составляет 1000 лари (около 430 долларов). Подробнее о санкциях здесь.

Инспекторы штрафуют не только жителей Тбилиси, но и туристов, нарушивших чистоту.

На первом этапе 20 инспекторов будут патрулировать центральные улицы города. Сотрудники службы располагают фото и видео камерами, поэтому все нарушения будут задокументированы.

"Новости-Грузия"





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