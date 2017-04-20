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Скончался еще один гражданин Грузии, пострадавший в ДТП в турецком Ардешене


20.04.2017   20:09
Скончался еще один гражданин Грузии, пострадавший в ДТП в турецком городе Ардешен. По информации руководителя пресс-службы Минздрава Аджарии Лизи Тедорадзе, тело скончавшегося уже перевезено в Грузию.

По информации Минздрава Аджарии, четверо граждан Грузии остаются в больнице в Турции и проходят там курс лечения.

ДТП произошло в турецком Ардешене на прошлой неделе. Легковой автомобиль врезался в пожарную машину. На месте погиб один человек, пятеро – пострадали.






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