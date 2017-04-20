Спонсоры отказываются финансировать ЧМ-2018 в России

20.04.2017 21:04 В ФИФА испытывают сложности с тем, чтобы найти спонсоров чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Financial Times.



"ФИФА сталкивается со сложностями в том, чтобы успеть найти спонсоров мирового первенства, которое пройдет в следующем году в РФ. Международные и российские компании опасаются высоких финансовых затрат и репутационных рисков, связанных с участием в одном из самых популярных спортивных мероприятий", - отмечает издание.



В статье подчеркивается, что после проведения чемпионата мира 2014 года ФИФА лишилась нескольких крупных спонсоров этого турнира, в том числе компании Sony.



В том, что касается первенства 2018 года, то у ФИФА есть список из 10 компаний, выразивших готовность стать спонсорами турнира. При этом перед Чемпионатом мира 2014 года в Бразилии таких компаний было 20. "Эти проблемы возникли в то время, как ФИФА старается восстановиться после коррупционного скандала, а Россия сталкивается с имиджевыми проблемами... ", - отмечается в статье.



Медленнее всего решается вопрос с российскими спонсорами. Вместе с тем, как подчеркивает газета, в ФИФА заявили, что планируют объявить о дополнительных коммерческих соглашениях "в ближайшие недели, месяцы и непосредственно перед чемпионатом мира".



Четыре спонсора чемпионата мира 2018 года в России на данный момент известны, еще два будут объявлены в ближайшее время. Об этом журналистам заявил коммерческий директор Международной федерации футбола (ФИФА) Филипп Ле Флок.



"Да, при проведении чемпионата мира 2014 года в Бразилии у нас было шесть спонсоров, но вы знаете, что в прошлом году в ФИФА были большие изменения. У нас уже есть четыре спонсора, еще два объявим в скором времени. Не знаю, появятся ли новые спонсоры до или после Кубка конфедераций, но они будут, мы ведем переговоры", - сказал Ле Флок. Его цитирует ТАСС.



"Это могут быть как российские компании, так и европейские", - уточнил коммерческий директор, отметив, что не может комментировать статью Financial Times о проблемах ФИФА со спонсорами, поскольку не читал ее.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

