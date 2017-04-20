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Председатель Управления мусульман Кавказа совершит визит в Грузию
20.04.2017 23:07
21 апреля делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде отправится с визитом в Грузию.
Как сообщили в УМК, в ходе визита шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
В рамках визита шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде предусмотрена встреча с членами азербайджанской общины.
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