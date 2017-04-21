|
Илия Второй принял главу Управления мусульман Кавказа
21.04.2017 19:55
«Желаю, чтобы грузинский народ и присутствующие здесь мусульмане поняли, что его Святейшество, Католикос-Патриарх Илия Второй –неповторимая личность».
Об этом заявил на встрече с главой Грузинской Православной церкви председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, прибывший сегодня с визитом в Грузию.
По словам Аллахшукюра Пашазаде, он решил навестить Патриарха после того, как узнал, что Его Святейшество плохо себя чувствует, однако ему не удалось это сделать в Германии и поэтому он приехал сегодня в Грузию.
Председатель Управления мусульман Кавказа отметил, что глава Грузинской Православной церкви Илия Второй положительно влияет на развитие грузино-азербайджанских отношений.
По словам Аллахшукюра Пашазаде, население Азербайджана, и мусульманские верующие очень уважают и любят Католикоса-Патриарха Всея Грузии.
Глава мусульман Кавказа передал Предстоятелю ГПЦ привет от президента Азербайдлжана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан.
Кроме этого, как сообщили в пресс-службе Патриархии, высокий гость поздравил Патриарха со светлым праздником Воскресения Христова.
«Во всем мире, наверно, не найти аналога тому, чтобы шейх мусульманской религии посетил Патриарха, поцеловал его руку и признал мудрейшим. Желаю, чтобы грузинский народ и присутствующие здесь мусульмане поняли, что его Святейшество, Католикос-Патриарх Илия Второй –неповторимый человек. Я уже 40 лет ношу титул шейха-уль-ислама, и всегда, во время моего служения я чувствовал поддержку Патриарха, даже в тот сложный период, когда быть духовным лицом было очень опасно», - отметил шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
В завершение встречи глава Управления мусульман Кавказа пригласил Католикоса-Патриарха в Баку, на мероприятия в честь 40- летнего юбилея деятельности Святейшего.
Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде прибыл с визитом в Грузию сегодня.
В ходе визита главы Управления запланированы встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде также встретится с представителями азербайджанской общины в Грузии. Управление мусульман Кавказа — высший духовно-административный орган мусульман стран Южного Кавказа, расположенный в Баку. Управление было учреждено 14 апреля 1944 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна