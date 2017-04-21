Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илия Второй принял главу Управления мусульман Кавказа


21.04.2017   19:55
«Желаю, чтобы грузинский народ и присутствующие здесь мусульмане поняли, что его Святейшество, Католикос-Патриарх Илия Второй –неповторимая личность».

Об этом заявил на встрече с главой Грузинской Православной церкви председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, прибывший сегодня с визитом в Грузию.

По словам Аллахшукюра Пашазаде, он решил навестить Патриарха после того, как узнал, что Его Святейшество плохо себя чувствует, однако ему не удалось это сделать в Германии и поэтому он приехал сегодня в Грузию.

Председатель Управления мусульман Кавказа отметил, что глава Грузинской Православной церкви Илия Второй положительно влияет на развитие грузино-азербайджанских отношений.

По словам Аллахшукюра Пашазаде, население Азербайджана, и мусульманские верующие очень уважают и любят Католикоса-Патриарха Всея Грузии.

Глава мусульман Кавказа передал Предстоятелю ГПЦ привет от президента Азербайдлжана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан.

Кроме этого, как сообщили в пресс-службе Патриархии, высокий гость поздравил Патриарха со светлым праздником Воскресения Христова.

«Во всем мире, наверно, не найти аналога тому, чтобы шейх мусульманской религии посетил Патриарха, поцеловал его руку и признал мудрейшим. Желаю, чтобы грузинский народ и присутствующие здесь мусульмане поняли, что его Святейшество, Католикос-Патриарх Илия Второй –неповторимый человек. Я уже 40 лет ношу титул шейха-уль-ислама, и всегда, во время моего служения я чувствовал поддержку Патриарха, даже в тот сложный период, когда быть духовным лицом было очень опасно», - отметил шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

В завершение встречи глава Управления мусульман Кавказа пригласил Католикоса-Патриарха в Баку, на мероприятия в честь 40- летнего юбилея деятельности Святейшего.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде прибыл с визитом в Грузию сегодня.

В ходе визита главы Управления запланированы встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде также встретится с представителями азербайджанской общины в Грузии. Управление мусульман Кавказа — высший духовно-административный орган мусульман стран Южного Кавказа, расположенный в Баку. Управление было учреждено 14 апреля 1944 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительная компания из Турции планирует инвестировать в Грузии
Премьер Грузии: порт Анаклия станет частью Шелкового пути
Автопарк в Грузии вырос на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Северной Осетии депутаты выступили против роста штрафа за отказ в предоставлении
«Мемориал» признал политзаключенным дагестанского исламского активиста Магомедова
В Ереване проходит акция протеста сотрудников ярмарок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна