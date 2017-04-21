Илия Второй принял главу Управления мусульман Кавказа

21.04.2017 19:55 «Желаю, чтобы грузинский народ и присутствующие здесь мусульмане поняли, что его Святейшество, Католикос-Патриарх Илия Второй –неповторимая личность».



Об этом заявил на встрече с главой Грузинской Православной церкви председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, прибывший сегодня с визитом в Грузию.



По словам Аллахшукюра Пашазаде, он решил навестить Патриарха после того, как узнал, что Его Святейшество плохо себя чувствует, однако ему не удалось это сделать в Германии и поэтому он приехал сегодня в Грузию.



Председатель Управления мусульман Кавказа отметил, что глава Грузинской Православной церкви Илия Второй положительно влияет на развитие грузино-азербайджанских отношений.



По словам Аллахшукюра Пашазаде, население Азербайджана, и мусульманские верующие очень уважают и любят Католикоса-Патриарха Всея Грузии.



Глава мусульман Кавказа передал Предстоятелю ГПЦ привет от президента Азербайдлжана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан.



Кроме этого, как сообщили в пресс-службе Патриархии, высокий гость поздравил Патриарха со светлым праздником Воскресения Христова.



«Во всем мире, наверно, не найти аналога тому, чтобы шейх мусульманской религии посетил Патриарха, поцеловал его руку и признал мудрейшим. Желаю, чтобы грузинский народ и присутствующие здесь мусульмане поняли, что его Святейшество, Католикос-Патриарх Илия Второй –неповторимый человек. Я уже 40 лет ношу титул шейха-уль-ислама, и всегда, во время моего служения я чувствовал поддержку Патриарха, даже в тот сложный период, когда быть духовным лицом было очень опасно», - отметил шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.



В завершение встречи глава Управления мусульман Кавказа пригласил Католикоса-Патриарха в Баку, на мероприятия в честь 40- летнего юбилея деятельности Святейшего.



Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде прибыл с визитом в Грузию сегодня.



В ходе визита главы Управления запланированы встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.



Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде также встретится с представителями азербайджанской общины в Грузии. Управление мусульман Кавказа — высший духовно-административный орган мусульман стран Южного Кавказа, расположенный в Баку. Управление было учреждено 14 апреля 1944 года.















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