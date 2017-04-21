Грузинским журналистам расскажут о правах потребителей и культурных стереотипах

21.04.2017 23:27 ЕС и Совет Европы организовывают серию тренингов для студентов и журналистов на тему потребительских прав и культурных стереотипов в освещении СМИ. Тренинги пройдут 20-23 апреля этого года в регионе Кахети (Грузия). Эксперты Совета Европы представят обзор этической и законодательной базы по обеспечению защиты прав потребителей онлайн, включая их возможные ограничения и имеющиеся средства правовой защиты.



Участники узнают об этических стандартах и том, как избегать или даже бороться с культурными стереотипами в освещении СМИ.



Мероприятия организовываются в рамках совместных программ сотрудничества Европейского союза и Совета Европы "Продвижение свободы, профессионализма и плюрализма в СМИ" и "Защита свобод в интернете посредством законодательства и соглашений многостороннего диалога".



Проекты призваны способствовать улучшению положения дел в сфере свободы, независимости и плюрализма СМИ, а также в проведении анализа медиа законодательства и нормативной базы с целью их приближения к европейским стандартам.















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