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Грузинским журналистам расскажут о правах потребителей и культурных стереотипах
21.04.2017 23:27
ЕС и Совет Европы организовывают серию тренингов для студентов и журналистов на тему потребительских прав и культурных стереотипов в освещении СМИ. Тренинги пройдут 20-23 апреля этого года в регионе Кахети (Грузия). Эксперты Совета Европы представят обзор этической и законодательной базы по обеспечению защиты прав потребителей онлайн, включая их возможные ограничения и имеющиеся средства правовой защиты.
Участники узнают об этических стандартах и том, как избегать или даже бороться с культурными стереотипами в освещении СМИ.
Мероприятия организовываются в рамках совместных программ сотрудничества Европейского союза и Совета Европы "Продвижение свободы, профессионализма и плюрализма в СМИ" и "Защита свобод в интернете посредством законодательства и соглашений многостороннего диалога".
Проекты призваны способствовать улучшению положения дел в сфере свободы, независимости и плюрализма СМИ, а также в проведении анализа медиа законодательства и нормативной базы с целью их приближения к европейским стандартам.
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