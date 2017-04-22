В Страсбургский суд поступил иск по «делу о цианиде»

22.04.2017 10:14 Протоиерей Георгий Мамаладзе, обвиняемый в подготовке убийства высокопоставленного священнослужителя, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), известный также как Страсбургский суд.



Иск касается запрета на разглашение деталей «дела о цианиде», рассматриваемого прокуратурой Грузии.



Как заявила представитель неправительственной правозащитной организации «Центр по правам человека» Эка Ломидзе, в деле Мамаладзе имеет место нарушение шестой статьи Европейской конвенции по правам человека, касающейся права на справедливый суд, включающий не только справедливое судебное рассмотрение, но и справедливое досудебное расследование.



«Мы считаем, что также был нарушен 13 пункт конвенции, который касается права на эффективное средство правовой защиты», — добавила Ломидзе.



Юрист подчеркнула, что адвокаты протоиерея не однократно обращались к прокуратуре с просьбой снять запрет о неразглашении деталей дела, но всегда получали отказ.



Согласно следственной версии правоохранительных органов, отец Георгий Мамаладзе пытался осуществить преступный план по отравлению Шорены Тетруашвили, являющейся секретарем-референтом главы Грузинской Православной Церкви Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



Протоиерей Георгий Мамаладзе заявил, что дело против него сфабриковано

Обвиняемый в попытке убийства грузинский священник заявил, что цианид ему подбросили…



Патриарх Илия II и отец Георгий МамаладзеСтранная история, которая разразилась в Грузии, власти которой арестовали руководителя службы по управлению имуществом Грузинской Патриархии и директора медицинского центра святых Иоакима и Анны отца Георгия Мамаладзе, обвинив его в попытке организации убийства Святейшего Патриарха Илии, продолжает оставаться в центре внимания грузинских СМИ.



Сам отец Георгий был арестован и полностью лишён возможности донести свою версию того, что произошло. Тем временем прокуроры без устали обвиняли священника в попытке организации убийства. Правда, вскоре оказалось, что речь идёт не о подготовке убийства Предстоятеля Грузинской Церкви, о чём заявляли власти, а о совсем другом человеке. Так что стало ясно, что первоначально следователи всё же врали.



В связи с этим доверие к властям в этом вопросе было подорвано. Сам же отец Георгий отверг все обвинения. «Я не покупал цианид и не вез его в багаже, его мне подбросили! Я даже знаю, кто это сделал», — заявил протоиерей Георгий Мамаладзе, слова которого приводит «Благовест-инфо».

По его словам, в распространенных прокуратурой видеозаписях, которые считаются одним из главных доказательств, государственное обвинение не опубликовало ту часть, в которой видно, что ничьё убийство не планируется. По словам протоиерея, как только будет снято ограничение на неразглашение, эти видеозаписи будут распространены в полном виде.



Из слов священника следует, что его, действительно, попросили купить определённое вещество, и он это сделал, но речь не шла о цианиде. В результате он стал жертвой спецоперации, и прокуратура выдаёт эту покупку за приобретение яда, хотя на самом деле это не так.



«Как только будет снято ограничение на неразглашение, эти видеозаписи будут распространены в полном виде и все станет ясно. Прокуратура хорошо знает, кто и для чего попросил меня купить это вещество. Поймите меня правильно, о деталях я буду говорить на суде и сейчас воздержусь от ответа. Просто скажу, что эту ловушку устроили с нескольких сторон. На эту фабрикацию было потрачено много часов. Это делала не прокуратура», — отметил отец Георгий Мамаладзе.



"СОВА"











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