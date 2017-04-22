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Тбилисский суд отказал в убежище жителю Чечни
22.04.2017 14:11
Суд в Тбилиси поддержал решение Министерства по делам беженцев об отказе в предоставлении убежища жителю Чечни Тумсо Абдурахманову.
Решение об отказе в предоставлении политического убежища Тумсо Абдурахманову Министерство по делам беженцев Грузии приняло 31 октября. Министерство мотивировало свой отказ тем, что "есть серьезные основания полагать, что нахождение Абдурахманова в стране, в силу значительных обстоятельств, противоречит ее интересам".
Напомним, Абдурахманов подвергся незаконному преследованию силовыми структурами Чечни после пересечения его автомобиля на одной из улиц Грозного с кортежем экс-главы Администрации Размана Кадырова, его двоюродного брата Ислама Кадырова. После этого он уехал в Грузию, где попросил политубежища.
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