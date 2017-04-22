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Грузия отметит День Матери-Земли акциями по уборке мусора


22.04.2017   15:09
Акции по уборке мусора пройдут по всей Грузии в рамках празднования Международного дня Матери-Земли. С сегодняшнего дня, 22 апреля, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии запускает кампанию «Чисто к Европе», в рамках которой в течение недели уборку проведут в 74 районах 10 регионов страны.

К акции присоединятся разные правительственные и неправительственные организации, представители дипкорпуса, министерств, местных самоуправлений, частного сектора, студенты, школьники, актеры и спортсмены, говорится в сообщении на сайте министерства. Кампанию поддерживают Агентство развития Швеции, «Движение зеленых Грузии/друзья Земли – Грузия», Союз исследователей природы Грузии «Орхис», Сеть неправительственных организаций окружающей среды Кавказа (CENN) и другие.

В рамках кампании 26 апреля будет объявлен конкурс по следующим номинациям: чистый регион, чистый город, чистая районная администрация, чистое село, чистая улица, чистый двор. Итоги конкурса объявят в конце октября. В Тбилиси День Матери-Земли отметят в рамках программы мероприятий в честь 25-летия дипломатических отношений США и Грузии.

В парке Ваке сегодня пройдет акция по уборке мусора, в которой примут участие государственные и неправительственные организации, работающие в сфере охраны окружающей среды. Параллельно там пройдут разные спортивные и развлекательные мероприятия. Международный день Матери-Земли был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году. Темой 2017 года стала грамотность в вопросах экологии и климата.






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