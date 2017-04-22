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В текущем году во въезде в Израиль было отказано 861 гражданину Грузии
22.04.2017 15:11
В текущем году во въезде в Государство Израиль было отказано 861 гражданину Грузии. Об этом говорится в статистических данных МВД Грузии.
Согласно данным информационно-аналитического департамента МВД, в 2016 году в Израиль не впустили 2042 гражданина Грузии.
Визовый режим между Грузией и Израилем отменен с 2013 года. Соответственно, по информации информационно-аналитического департамента МВД, в условиях безвизового режима в 2014 году во въезде в Израиль было отказано 340 гражданам Грузии, в 2015 году – 244-м.
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