В текущем году во въезде в Израиль было отказано 861 гражданину Грузии

22.04.2017 15:11 В текущем году во въезде в Государство Израиль было отказано 861 гражданину Грузии. Об этом говорится в статистических данных МВД Грузии.



Согласно данным информационно-аналитического департамента МВД, в 2016 году в Израиль не впустили 2042 гражданина Грузии.



Визовый режим между Грузией и Израилем отменен с 2013 года. Соответственно, по информации информационно-аналитического департамента МВД, в условиях безвизового режима в 2014 году во въезде в Израиль было отказано 340 гражданам Грузии, в 2015 году – 244-м.















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