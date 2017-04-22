Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом и спикером парламента Грузии

22.04.2017 16:24 Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе своего визита в Грузию встретился с президентом Георгием Маргвелашвили, а также председателем парламента Ираклием Кобахидзе.



Как сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу президента страны, на встрече с Маргвелашвили Аллахшукюр Пашазаде ознакомился с проектами, которые осуществляются для азербайджанской части населения Грузии при финансировании президентского резервного фонда.



Также была отмечена необходимость большего подключения азербайджанского населения к политической, культурной и социальной жизни Грузии. В Грузии есть ряд программ, направленных на включение в общественную жизнь страны этнических азербайджанцев, которые компактно проживают в регионе Квемо Картли. Кроме того, жителям региона дают возможность получить высшее образование по специальной программе, которая предусматривает также усиленное изучение грузинского языка.



С главой мусульман Кавказа также встретился председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Аллахшукюр Пашазаде отмел роль Католикос-Патриарха всея Грузии в углублении сотрудничества между грузинским и азербайджанским народами и подчеркнул, что прибыл в Грузию с семьей, так как считает эту страну дружественной, говорится в сообщении на странице Кобахидзе в соцсети Facebook.



"Азербайджанцы очень любят Грузию и желают ей всего наилучшего", — сказал шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-Заде. Что касается вызовов в мире, он отметил, что все конфликты следует решать согласно международным нормам, и что обсуждению проблемы радикализма и терроризма нужно уделять больше внимания. В свою очередь Кобахидзе заявил, что для мира и стабильности в регионе важно углубление отношений Грузии и Азербайджана. Он поблагодарил главу мусульман Кавказа за вклад в обеспечение мира в регионе. Управление мусульман Кавказа — высший духовно-административный орган мусульман стран Южного Кавказа, расположенный в Баку. Управление было учреждено 14 апреля 1944 года.



Отметим, что председатель Управления мусульман Кавказа прибыл в Грузию, чтобы навестить Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II. В рамках визита он также намерен встретиться с азербайджанской общиной.















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