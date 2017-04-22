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Грузинская шахматистка стала единоличным лидером чемпионата Европы


22.04.2017   19:25
Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе одержала третью победу на чемпионате Европы по шахматам в Риге и стала единоличным лидером в турнирной таблице женского чемпионата Европы проходящем в Риге (Латвия).

В последней решающей игре 11-го тура, наша спортсменка обыграла российскую шахматистку Наталью Погонину. Эта победа обеспечила ей чемпионский титул.

Примечательно, что Дзагнидзе стал первой женщиной гроссмейстером из Грузии, которая имеет титул этого континентального чемпионата.

За всю историю женского чемпионата Европы, которая начинается с 2000 года, грузинской сборной удавалось завоевать только две серебряные и три бронзовые медали.

"СОВА"





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