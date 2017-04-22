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В Бирме задержаны двое граждан Грузии при попытке вывезти 90 тыс долларов


22.04.2017   21:03
В Бирме, при попытке вывезти из страны украденные 90 тысяч долларов, задержаны двое граждан Грузии. Как сообщает «Радио Свобода», полиция Бирмы задержала грузин в главном аэропорте страны. По данным местной полиции, задержанные прятали деньги в нижнем белье.

Полиция предполагает, что изъятые у них 90 тысяч долларов были украдены из бюро по обмену валюты 21 апреля.


По сведениям «Радио Свобода», граждане Грузии находились в Бирме по туристической визе. По информации издания, задержанные убедили сотрудника бюро по обмену валюты, передать им доллары прежде, чем они отдали ему сумму, подлежащую размену.






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