Гурам Тушишвили стал чемпионом Европы по дзюдо

22.04.2017 21:25 Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Варшаве.



В финале Тушишвили встретился со своим партнером по сборной Адамом Окруашвили, для которого это серебро континентальных первенств стало третьим в карьере. Ранее Окруашвили занимал второе место в 2013 и 2014 годах.



Еще одну медаль — бронзовую, в заключительный день индивидуальных соревнований, сборной Грузии принес Бека Гвиниашвили (-90 кг). В поединке за третье место он взял верх над Маммадали Мехдиевым из Азербайджана.



Таким образом, на чемпионате Европы в индивидуальных соревнованиях, сборная Грузии завоевала три медали, по одной каждого достоинства, и в общекомандном зачете мужских команд заняла третье место, пропустив вперед команды России и Азербайджана.



В воскресенье, 23 апреля, чемпионат Европы завершится командными соревнованиями.















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