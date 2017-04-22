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Гурам Тушишвили стал чемпионом Европы по дзюдо


22.04.2017   21:25
Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили (+100 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Варшаве.

В финале Тушишвили встретился со своим партнером по сборной Адамом Окруашвили, для которого это серебро континентальных первенств стало третьим в карьере. Ранее Окруашвили занимал второе место в 2013 и 2014 годах.

Еще одну медаль — бронзовую, в заключительный день индивидуальных соревнований, сборной Грузии принес Бека Гвиниашвили (-90 кг). В поединке за третье место он взял верх над Маммадали Мехдиевым из Азербайджана.

Таким образом, на чемпионате Европы в индивидуальных соревнованиях, сборная Грузии завоевала три медали, по одной каждого достоинства, и в общекомандном зачете мужских команд заняла третье место, пропустив вперед команды России и Азербайджана.

В воскресенье, 23 апреля, чемпионат Европы завершится командными соревнованиями.






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