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Четырехмесячный ребенок умер от отравления водкой в Иркутской области


23.04.2017   10:45
В Иркутской области младенец умер от алкогольного отравления. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«По версии следствия, подозреваемая, желая успокоить плачущего 4-месячного ребенка, добавила водку в детскую бутылочку с водой и напоила мальчика. В результате алкогольного отравления младенец скончался», — говорится в публикации.

В отношении 26 летней женщины возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

У иркутянки есть еще два маленьких ребенка, родительских прав на них она лишена. Кроме того, женщина состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киренского района Иркутской области.

В ноябре 2016 года 26-летняя жительница города Прокопьевска Кемеровской области по неосторожности отравила своего месячного сына, выпив около двух литров пива, покормив ребенка грудным молоком и уложив его спать. Утром она увидела, что мальчик не подает признаков жизни и вызвала скорую. Прибывшие медики констатировали смерть младенца от алкогольного отравления. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Лента.ру





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