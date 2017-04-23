Шермадини и Бурджанадзе - самые популярные баскетболисты в Андорре

23.04.2017 11:49



Въехав на территорию Андорры/на автобусе из Барселоны/, я лично убедился в огромной популярности Шермадини и Бурджанадзе в этом княжестве, имеющем уникальную историю и особые традиции. На улицах и около главной баскетбольной арены Андорры можно увидеть плакаты и фотографии грузинских баскетболистов, жители города подходили и говорили слова благодарности нашим соотечественникам. Сразу по приезду в Андорру, я попал на тренировку бк "Моррабанк Андорра": команды готовилась к предстоящему 23 апреля в Poliesportiu d' Andorra-ს матче чемпионата Испании с клубом "Фуэнлабрада".



Шермадини и Бурджанадзе познакомили нас с одноклубниками,с руководителем пресс-службы бк "Морабанк Андорра" Габриэлем Фернандесом, а вечером на матче молодежной команды клуба познакомили с президентом команды Gorka Aixas Olea и главным тренером Joan Peñaroya.Зная о важности предстоящего 23 апреля матча, мы не стали беспокоить игроков и главного тренера команды, отложив разговор с ним на более позднее время.



Зато удалось детально побеседовать с руководителем пресс-службы бк "Морабанк Андорра" . Габриэль Фернандес сказал, что "Шермадини и Бурджанадзе очень популярны в Андорре". "Георгий и Бека не только отлично играют, не только приносят радость поклонникам клуба, но они очень тепло и с большим вниманием лично общаются с жителями города, их очень уважают и любят за профессиональные и человеческие качества",-отметил он. Руководитель пресс-службы заявил, что "Георгий Шермадини проводит блестящий сезон в бк "Морабанк Андорра", команде, которая сейчас находится на 8-ом месте в чемпионате Испании". "Мы понимаем, что в будущем сезоне более именитые и более сильные клубы Испании захотят увидеть Шермадини в своем составе, поэтому мы не удивимся, если он получит приглашения из более именитых клубов, но мы бы были рады, если он останется бы у нас и в будущем году",-признал Фернандес.



Двухлетний контракт Шермадини с клубом из Андорра истекает по окончании нынешнего сезона. Что касается Беки Бурджанадзе, то он проводит в этом клубе первый сезон /раньше играл в клубах Испании/, его контракт истекает через год. Перед домашним матчем чемпионата Испании с клубом "Фуэнлабрада" Шермадини и Бурджанадзе попросили меня передать самые теплые пожелания Грузии, особенно поклонникам и специалистам баскетбола, всем тем, кто в течение всего сезона поддерживали и подбадривали их. Георгий Шермадини же передал особый привет комментатору-рекордсмену, заслуженному тренеру Грузии по баскетболу, основателю бк "Маккаби" Тбилиси Джамлету Шалвовичу Хухашвили, человеку, который сыграл важную роль в становлении Шермадини баскетболистом и все минувшие годы оказывал внимание и поддержку ему.



Шермадини и Бурджанадзе пообещали поклонникам сборной Грузии сделать максимум возможного для того, чтобы в конце августа-начале сентября текущего года сборная успешно выступила в израильской группе Евробаскета-2017 и вышла в следующую часть Евробаскета, который в сентябре пройдет в Турции сразу после завершения группового этапа. О других деталях встреч с игроками сборной Грузии в Андорре, бесед с руководителями и поклонниками "Морабанк Андорра" сообщим позднее.





Тенгиз Пачкория, Андорра, специально для "

Фотографии Хатуны Габиташвили.



Фото 1- Г.Шермадини, Б.Бурджанадзе и Т.Пачкория на тренировке





Фото 2- Г.Шермадини, Т.Пачкория, Г. Фернандес и Г.Айхас.





Имена баскетболистов сборной Грузии Георгия Шермадини и Беки Бурджанадзе хорошо известны в Европе. Георгий Шермадини начал свою карьеру в клубе "Маккаби" Тбилиси, затем успешно играл в греческих клубах "Панатинаикос" и "Олимпиакос", дважды становился победителем Евролиги, удачно выступал за испанский клуб "Сарагоса" и итальянский "Канту", выступал за израильский клуб "Маккаби" Тель-Авив, в последние два сезона он блестяще играет за бк "Морабанк Андорра" в высшей лиге чемпионата Испании. По итогам сезона 2015-2016 гг он был признан лучшим игроком "Морабанк Андорра", а в январе и в марте текущего года 28-летний Шермадини дважды был назван лучшим игроком месяца чемпионата Испании. Это признание принесло ему огромную популярность в Испании и в Европе. Это я почувствовал во время пребывания в Барселоне до и после матча футбольной Лиги Чемпионов между командами "Барселона" и "Ювентус":увидев на мне атрибутику Грузии, мои коллеги-журналисты Испании, Италии и других стран, жители и гости столицы Каталонии подходили и говорили о блестящей игре Шермадини. Мои испанские коллеги отмечали также и то, что нынешний сезон является успешным и очень продуктивным для 23-летнего Беки Бурджанадзе, который в составе бк "Морабанк Андорра" еще лучше показал свои бойцовские качества и мастерство.Въехав на территорию Андорры/на автобусе из Барселоны/, я лично убедился в огромной популярности Шермадини и Бурджанадзе в этом княжестве, имеющем уникальную историю и особые традиции. На улицах и около главной баскетбольной арены Андорры можно увидеть плакаты и фотографии грузинских баскетболистов, жители города подходили и говорили слова благодарности нашим соотечественникам. Сразу по приезду в Андорру, я попал на тренировку бк "Моррабанк Андорра": команды готовилась к предстоящему 23 апреля в Poliesportiu d' Andorra-ს матче чемпионата Испании с клубом "Фуэнлабрада".Шермадини и Бурджанадзе познакомили нас с одноклубниками,с руководителем пресс-службы бк "Морабанк Андорра" Габриэлем Фернандесом, а вечером на матче молодежной команды клуба познакомили с президентом команды Gorka Aixas Olea и главным тренером Joan Peñaroya.Зная о важности предстоящего 23 апреля матча, мы не стали беспокоить игроков и главного тренера команды, отложив разговор с ним на более позднее время.Зато удалось детально побеседовать с руководителем пресс-службы бк "Морабанк Андорра" . Габриэль Фернандес сказал, что "Шермадини и Бурджанадзе очень популярны в Андорре". "Георгий и Бека не только отлично играют, не только приносят радость поклонникам клуба, но они очень тепло и с большим вниманием лично общаются с жителями города, их очень уважают и любят за профессиональные и человеческие качества",-отметил он. Руководитель пресс-службы заявил, что "Георгий Шермадини проводит блестящий сезон в бк "Морабанк Андорра", команде, которая сейчас находится на 8-ом месте в чемпионате Испании". "Мы понимаем, что в будущем сезоне более именитые и более сильные клубы Испании захотят увидеть Шермадини в своем составе, поэтому мы не удивимся, если он получит приглашения из более именитых клубов, но мы бы были рады, если он останется бы у нас и в будущем году",-признал Фернандес.Двухлетний контракт Шермадини с клубом из Андорра истекает по окончании нынешнего сезона. Что касается Беки Бурджанадзе, то он проводит в этом клубе первый сезон /раньше играл в клубах Испании/, его контракт истекает через год. Перед домашним матчем чемпионата Испании с клубом "Фуэнлабрада" Шермадини и Бурджанадзе попросили меня передать самые теплые пожелания Грузии, особенно поклонникам и специалистам баскетбола, всем тем, кто в течение всего сезона поддерживали и подбадривали их. Георгий Шермадини же передал особый привет комментатору-рекордсмену, заслуженному тренеру Грузии по баскетболу, основателю бк "Маккаби" Тбилиси Джамлету Шалвовичу Хухашвили, человеку, который сыграл важную роль в становлении Шермадини баскетболистом и все минувшие годы оказывал внимание и поддержку ему.Шермадини и Бурджанадзе пообещали поклонникам сборной Грузии сделать максимум возможного для того, чтобы в конце августа-начале сентября текущего года сборная успешно выступила в израильской группе Евробаскета-2017 и вышла в следующую часть Евробаскета, который в сентябре пройдет в Турции сразу после завершения группового этапа. О других деталях встреч с игроками сборной Грузии в Андорре, бесед с руководителями и поклонниками "Морабанк Андорра" сообщим позднее.Тенгиз Пачкория, Андорра, специально для " Грузия Online Фотографии Хатуны Габиташвили.Фото 1- Г.Шермадини, Б.Бурджанадзе и Т.Пачкория на тренировкеФото 2- Г.Шермадини, Т.Пачкория, Г. Фернандес и Г.Айхас.











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