Сегодня Православная Церковь отмечает Антипасху

23.04.2017 14:13 Православная Церковь сегодня отмечает Фомино воскресенье или Антипасху. В связи с этим в храмах Грузии пройдет праздничное богослужение.



Как сообщают в патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II совершит службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.



Первое воскресенье после Пасхи носит название Фоминого воскресенья или Антипасхи. Название Антипасха означает не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.



С древних времен окончание Светлой Седмицы празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. В частности, в этот день вспоминают о чуде уверения апостола Фомы.



Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратна. На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25).



На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, показал ему Свои раны. Вера возгорелась в Фоме ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество.



«Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким», - говорит святитель Иоанн Златоуст.















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