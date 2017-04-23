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Патриарх Грузии поздравил прихожан с Фоминым воскресеньем
23.04.2017 17:01
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил прихожан с Фоминым воскресеньем (Антипасхой). Как отметил Святейший в ходе воскресной проповеди, это величайший праздник, который приравнивается в Пасхе.
«Слава и благодарение Господу, что дает нас надежду на жизнь, надежду на будущее существование. Пусть благодать этого дня снизойдет на вас и Грузию», - заявил патриарх.
По завершении проповеди патриарх благословил несколько фамилий.
Православная Церковь сегодня отмечает Фомино воскресенье или Антипасху. Название Антипасха означает не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. В частности, в этот день вспоминают о чуде уверения апостола Фомы.
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