Бидзина Иванишвили продал «Уреки Резиденс» своему сыну Бере Иванишвили

24.04.2017 10:42 Бидзина Иванишвили продал 100% доли в ООО "Уреки Резиденс" своему сыну Бере Иванишвили за 4 миллиона лари. Об этом заявил один из лидеров "Новой Грузии" Леван Хабеишвили "Первому радио". Хабеишвили обнародовал также фотоматериалы договора, оформленного между Бидзиной и Берой Иванишвили.



Согласно документам, у Беры Иванишвили 15-дневный срок для того, чтобы выплатить 4 миллиона лари.



"Бидзина Иванишвили и его сын Бера Иванишвили занимаются торговлей между собой. Нам в руки попала документация, из которой выясняется, что Бидзина Иванишвили продал 100% долю ООО "Уреки Резиденс" своему сыну Бере Иванишвили за 4 миллиона лари.



Любопытно, когда в стране тяжелое экономическое положение, отец и сын Иванишвили занимаются торговлей, и обменом миллионов между собой. Интересно, что в договоре Бидзина Иванишвили дает своему сыну Бере 15-дневный срок для погашения 4 миллионов лари"- заявил Леван Хабеишвили.



По его же словам, было бы интересно установить, какова реальная рыночная стоимость этой компании, и сколько стоит ее 100% доля.



Хабеишвили не исключает, что данная купчая, возможно, сделана с целью отмывания денег.

















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