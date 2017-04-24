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Сборная Грузии по дзюдо – чемпион Европы
24.04.2017 11:07
Сборная Грузии по дзюдо стала чемпионом Европы. В финале сборная Грузии встретилась с командой России, выиграла со счетом 3:2 и завоевала титул европейских чемпионов. Первым на схватку вышел Важа Маргвелашвили (66), в основное время победитель не был выявлен, поединок продолжился и завершился победой грузинского спортсмена – 1:0.
Вторым боролся Лаша Шавдатуашвили (73) – 1:1.
Третьим схватку провел Зебеда Рехвиашвили (81), сильнее оказался его соперник - 1:2.
Бека Гвиниашвили (90) сравнял счет - 2:2.
Последним боролся чемпион Европы Гурам Тушишвили (+100), принесший победу сборной Грузии - 3:2.
До выхода в финал в командных соревноввниях грузинские дзюдоисты победили сборные Италии, Сербии и Украины.
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