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Сборная Грузии по дзюдо – чемпион Европы


24.04.2017   11:07
Сборная Грузии по дзюдо стала чемпионом Европы. В финале сборная Грузии встретилась с командой России, выиграла со счетом 3:2 и завоевала титул европейских чемпионов. Первым на схватку вышел Важа Маргвелашвили (66), в основное время победитель не был выявлен, поединок продолжился и завершился победой грузинского спортсмена – 1:0.

Вторым боролся Лаша Шавдатуашвили (73) – 1:1.

Третьим схватку провел Зебеда Рехвиашвили (81), сильнее оказался его соперник - 1:2.

Бека Гвиниашвили (90) сравнял счет - 2:2.

Последним боролся чемпион Европы Гурам Тушишвили (+100), принесший победу сборной Грузии - 3:2.
До выхода в финал в командных соревноввниях грузинские дзюдоисты победили сборные Италии, Сербии и Украины.






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