В Грузии девочек будут прививать от вируса папилломы

24.04.2017 15:39 В конце 2017 года в Грузии начнется вакцинация против вируса папилломы, прививки будут делать девочкам в возрасте 9 лет. Об этом сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.



Как утверждают специалисты, вакцина против вируса папилломы является лучшим средством предотвращения рака шейки матки. Это четвертый наиболее часто встречающийся вид рака у женщин в мире — на него приходится 7,5% всех случаев смерти женщин от рака.



В настоящее время вакцины против папилломы активно применяются во многих странах мира. Во многих странах эта прививка включена в национальные программы иммунизации. В США вакцинация проводится среди всех девочек в возрасте 11-12 лет, во Франции – в 11 лет, в Германии – в 12-17 лет, в Австрии – в возрасте 9-17 лет. Мировой опыт применения этих вакцин в течение нескольких лет показал их безопасность и высокую профилактическую эффективность.



В Грузии в рамках программы вакцинации детей прививают от гепатита В, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита. Кроме того, к зиме врачи рекомендуют делать прививки детям от гриппа.



Между тем, согласно официальной статистике, 9% родителей в Грузии все еще отказываются от вакцинации детей, считая это опасным для здоровья.

«Вакцины действуют, сделай прививку и защити!» — под таким лозунгом проходит в этом году Европейская неделя иммунизации 24-30 апреля.



Грузия, как член европейского региона Всемирной организации здравоохранения, с 2007 года активно принимает участие в неделе иммунизации и осуществляет широкомасштабные информационные мероприятия.



В связи с этим событием в Тбилиси прошло мероприятие с участием представителей министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, а также специалистов сферы иммунологии и экспертов.



Главная цель недели — повышение информированности общества о важности иммунизации человека для его здоровья и благополучия. В рамках недели все страны-участники должны будут предоставить населению детальную информацию о необходимости прививок, которые помогают избежать распространения заразных заболеваний.



По данным ВОЗ, после осуществления программ иммунизации в мире значительно сократились смертность и заболевание инфекциями. Более того, все страны европейского региона, в том числе и Грузия, являются территориями, свободными от вируса дикого полиомиелита.



С 1988 года до 2015 года во всем мире количество больных этим вирусом сократилось на 99%. В 2016 году в 37 странах европейского региона снизилось и распространение кори и краснухи.



В ВОЗ считают, что несмотря на достигнутые положительные результаты необходимо продолжить активные мероприятия в этом направлении, поскольку в странах европейского региона из 10 миллионов новорожденных 650 тысяч не прививают на дифтерию, столбняк и коклюш.







"Новости-Грузия"











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