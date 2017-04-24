Комиссия по делам религии собирает личные данные священнослужителей

24.04.2017 19:24 Государственная комиссия по делам религии потребовала от религиозных организаций передать им список духовенства, их личные и контактные данные, а также информацию о сане священнослужителей.



В комиссии сообщаюбт, что требование связано с созданием "религиозной карты", и передача информации является добровольной.



По заявлению начальника Службы международных и общественных отношений Государственного агентства по делам религии, Лелы Пиралишвили, требование было направлено всем религиозным организациям, существующим в Грузии, однако представители евангелистской организации отказались предоставить информацию.



"Мы на своем сайте делаем "религиозную карту", которая будет содействовать развитию туризма. В Грузии много культовых построек, и посредством этой карты мы можем желающим туристам упростить их посещение. Они смогут непосредственно связаться с духовенством данного конкретного культового сооружения. Именно этой цели служит сбор личных данных священнослужителей"- заявила агентству "Пирвели" Лела Пиралишвили.

















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