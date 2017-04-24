Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Комиссия по делам религии собирает личные данные священнослужителей


24.04.2017   19:24
Государственная комиссия по делам религии потребовала от религиозных организаций передать им список духовенства, их личные и контактные данные, а также информацию о сане священнослужителей.

В комиссии сообщаюбт, что требование связано с созданием "религиозной карты", и передача информации является добровольной.

По заявлению начальника Службы международных и общественных отношений Государственного агентства по делам религии, Лелы Пиралишвили, требование было направлено всем религиозным организациям, существующим в Грузии, однако представители евангелистской организации отказались предоставить информацию.

"Мы на своем сайте делаем "религиозную карту", которая будет содействовать развитию туризма. В Грузии много культовых построек, и посредством этой карты мы можем желающим туристам упростить их посещение. Они смогут непосредственно связаться с духовенством данного конкретного культового сооружения. Именно этой цели служит сбор личных данных священнослужителей"- заявила агентству "Пирвели" Лела Пиралишвили.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Georgian Airways запускает рейс из Тбилиси в Казань
«The Legal 500» назвала компанию «Nodia, Urumashvili & Partners» лучшей юридической компанией в Грузии
В Грузии дорожает металлолом
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии крайне тяжелое положение с точки зрения потребления наркотиков
Семьям, проживающим вдоль реки Ингури, ограничивают доступ к своим землям
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Конституционная комиссия Грузии приняла проект новой редакции Основного закона
Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе стала чемпионкой Европы
В Гюмри задержали подозреваемого в убийстве российского военнослужащего
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна