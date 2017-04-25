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Мерабу Гогоберидзе официально предъявлено обвинение в организации батумских событий


25.04.2017   10:56
Задержанному по уголовному обвинению в связи с батумскими событиями 11-12 марта Мерабу Гогоберидзе официально предъявлено обвинение.

Как сообщил журналистам адвокат Паата Шавадзе, он попытается освободить обвиняемого под залог. По его словам, Мераб Гогоберидзе обвинения отрицает и объявил голодовку в знак протеста.

«Мерабу Гогоберидзе официально предъявлено обвинение по 1-й части статьи 225. Доказательств по делу мы пока не получили, но они состоят из 14 томов. Я считаю, что это дело не пойдет дальше разумных подозрений. Мераб Гогоберидзе вернется к своей семье оправданным. На первом этапе мы попытаемся освободить его под залог. Он не согласен с обвинениями, так как же человек может признать преступление, которое он не совершал?! На данный момент он поддерживает голодовку. Мой подзащитный захотел, чтобы его права защищал я», - отметил Паата Шавадзе.






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