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Прокуратура расследует возможное присвоение курьером «Почты Грузии» посылок «Secret Santa»


25.04.2017   14:45
Прокуратура Грузии расследует дело возможного присвоения посылок курьером "Почты Грузии" в рамках проекта "Secret Santa". Об этом пишет "On.ge" со ссылкой на информацию прокурора, ведущего дело.

По указанному делу в прокуратуру уже вызывали на дознание одного из участников проекта, Нину Робакидзе. По ее словам, сегодня, 24 апреля ей позвонили и сказали, что 25 апреля она должна явиться в прокуратуру по делу возможного присвоения посылок в проекте "Secret Santa"со стороны курьера.

"Secret Santa" был проектом "Банка Грузии". Любой желающий мог включиться в проект, и выдать, или получить новогодний подарок от незнакомого человека. Бесплатную транспортировку предметов должна была обеспечить "Почта Грузии".

Следствие, предположительно, ведется в связи с действием сотрудника почты.







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