Помощи не дождались: жители Зугдиди сами убирают город после урагана

25.04.2017 16:40 Жители окраины города Зугдиди на западе Грузии просят о помощи. Они не могут справиться с последствиями сильнейшего урагана, который бушевал несколько дней подряд, передает телеканал «МИР 24».



Ураган немного стих, но успел сорвать крыши с многоэтажек, выбить стекла в окнах и повалить десятки деревьев. Район остался без электричества. Жители поселка Джвари не раз обращались в местную администрацию с просьбой заменить кровлю и помочь с разбором завалов. Но пока ответа не получили. Так что дворы люди приводят в порядок сами.



«Сколько себя помню, здесь крышу никогда не ремонтировали. Интересно, к какой планете мы относимся? Кто здесь ответственен за состояние этих корпусов? Чиновники сваливают друг на друга, а мы в результате оказались у разбитого корыта», - негодует жительница г. Зугдиди Нора Габискирия.



Чинить дома и разгребать завалы после урагана вынуждены сегодня жители почти всех районов Грузии. Жертвой стихии стал один человек, еще двое оказались в больнице. В причерноморском городе Кобулети без света остались две тысячи жителей. На востоке страны вековая ель упала на церковь, когда в храме находились прихожане. К счастью, никто не пострадал. Учащихся нескольких школ отправили на вынужденные каникулы. Ветер оставил здания учебных заведений без крыш.















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