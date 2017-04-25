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Помощи не дождались: жители Зугдиди сами убирают город после урагана


25.04.2017   16:40
Жители окраины города Зугдиди на западе Грузии просят о помощи. Они не могут справиться с последствиями сильнейшего урагана, который бушевал несколько дней подряд, передает телеканал «МИР 24».

Ураган немного стих, но успел сорвать крыши с многоэтажек, выбить стекла в окнах и повалить десятки деревьев. Район остался без электричества. Жители поселка Джвари не раз обращались в местную администрацию с просьбой заменить кровлю и помочь с разбором завалов. Но пока ответа не получили. Так что дворы люди приводят в порядок сами.

«Сколько себя помню, здесь крышу никогда не ремонтировали. Интересно, к какой планете мы относимся? Кто здесь ответственен за состояние этих корпусов? Чиновники сваливают друг на друга, а мы в результате оказались у разбитого корыта», - негодует жительница г. Зугдиди Нора Габискирия.

Чинить дома и разгребать завалы после урагана вынуждены сегодня жители почти всех районов Грузии. Жертвой стихии стал один человек, еще двое оказались в больнице. В причерноморском городе Кобулети без света остались две тысячи жителей. На востоке страны вековая ель упала на церковь, когда в храме находились прихожане. К счастью, никто не пострадал. Учащихся нескольких школ отправили на вынужденные каникулы. Ветер оставил здания учебных заведений без крыш.






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