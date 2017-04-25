Грузинская и кистинская молодежь сотрудничают, поддерживая профессиональное развитие

25.04.2017 18:17 20 апреля в Тбилиси собрались более 40 молодых людей из городов Ахмета и Панкисского Ущелья чтобы обсудить вопросы профессионального и личного развития, а также согласовать проведение совместных проектов. Мероприятие для грузинских и кистинских этнических групп молодежи было организовано при поддержке Европейского Cоюза и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).



В рамках проекта молодежной инициативы в Ахмета и Панкисском Ущелье планируется применить инновационную методологию трудоустройства, которая называется "Маршрут трудоустройства". Европейская комиссия признала ее как одну из наилучших практик продвижения социальной интеграции и трудоустройства. Данная инициатива призвана способствовать сотрудничеству между этническими группами грузинской и кистинской молодежи, помогая молодым людям получить профессиональное образование и найти работу.



Инициатива "Маршрут трудоустройства" предоставляет поддержку профессионального ментора, помогая молодежи работать вместе над своим личным и профессиональным развитием. Программа, рассчитанная на 5 месяцев, сфокусирована на темах эффективной коммуникации, работы в команде, навыков эффективной презентации, предпринимательства, написании проектов, межкультурных отношений и управления временем.



Дав маршрута трудоустройства в Ахмета и Панкисском Ущелье дважды в месяц будут объединять вместе молодежь грузинских и кистинских этнических групп. Планируется, что инициатива завершится в сентябре 2017 года.















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