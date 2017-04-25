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Грузинские саблисты стали чемпионами Европы по фехтованию
25.04.2017 20:03
Грузинские саблисты выиграли золотые медали на молодежном чемпионате Европы по фехтованию, который сейчас проходит в Минске, сообщают в Министерстве по делам спорта и молодежи Грузии.
Спортсмены из Грузии в финальном поединке победили сборную Италии со счетом 45:36 и впервые в истории выиграли командные соревнования континентального первенства.
Сегодня в командном турнире саблистов цвета сборной Грузии защищали Михаил Мардалеишвили, Саба Суламанидзе, Ника Шенгелия и Важа Речия.
Ранее грузинские саблисты взяли верх над командой Болгарии 45:34, Румынии 45:31, а в полуфинале одолели сборную России 45:41.
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