Грузинские саблисты стали чемпионами Европы по фехтованию

25.04.2017 20:03 Грузинские саблисты выиграли золотые медали на молодежном чемпионате Европы по фехтованию, который сейчас проходит в Минске, сообщают в Министерстве по делам спорта и молодежи Грузии.



Спортсмены из Грузии в финальном поединке победили сборную Италии со счетом 45:36 и впервые в истории выиграли командные соревнования континентального первенства.



Сегодня в командном турнире саблистов цвета сборной Грузии защищали Михаил Мардалеишвили, Саба Суламанидзе, Ника Шенгелия и Важа Речия.



Ранее грузинские саблисты взяли верх над командой Болгарии 45:34, Румынии 45:31, а в полуфинале одолели сборную России 45:41.















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