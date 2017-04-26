Обвиняемых в организации батумских событий приговорили к двухмесячному предварительному заключению

26.04.2017 10:53 В качестве меры пресечения двум лицам, задержанным по уголовному обвинению в связи с событиями у Главного управления полиции Аджарии 11-12 марта, - Ираклию Чхвиркия и Мерабу Гогоберидзе Батумский городской суд определил предварительное заключение.



Судья Виолетта Порчхидзе не удовлетворила ходатайство адвокатов, просивших определить в качестве меры пресечения залог. По решению судьи, очередной процесс назначен 20 июня на 12:00.



По информации министерства внутренних дел, на основании распоряжения батумского городского суда сотрудники управления детективов департамента полиции Аджарии по обвинению в организации группового насилия и руководстве им задержали двух лиц - М.Г. 1985 года рождения и И.Ч. 1987 года рождения.



По их информации, они обвиняются в преступлении по 1-й части статьи 225 УК Грузии, что подразумевает организацию группового насилия и руководство им, что сопровождается насилием, погромами, повреждением или уничтожением чужих вещей, применением оружия, сопротивлением представителям власти с применением оружия и/или нападением на них.















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