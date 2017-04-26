Один человек задержан на акции у Ингурского моста

26.04.2017 13:32 Члены семьи отца и сына Рогава, задержанных несколько месяцев назад у Ингурского моста, провели акцию протеста.



Они выстроились у подхода к мосту в живую цепь и требовали освобождения задержанных. По заявлению участников акции, у властей Грузии имеются все рычаги для того, чтобы Рогава могли быть освобождены.



За требованием правоохранителей освободить дорогу, последовала перепалка, во время которой была задержана одна из участниц акции Дареджан Рогава, которую доставили в Зугдидское управление. Дареджан Рогава является сестрой задержанного Пааты Рогава.



Ранее сообщалось, что сухумский т.н. суд определил двухмесячное заключение Ачико и Паате Рогава, которых обвиняют в незаконном пересечении административной границы Абхазии.















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