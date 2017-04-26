За 10 лет число разводов в Грузии увеличилось в 4 раза

26.04.2017 13:52 В Грузии за последние 10 лет число зарегистрированных разводов увеличилось в 4 раза, а число браков сократилось, пусть и не настолько. Демографы прогнозируют, что спустя годы эти данные еще больше ухудшатся, пишет газета «Резонанси».



Демографы уже много лет трубят тревогу по поводу того, что население Грузии катастрофически сокращается. Рождаемость низкая, число браков сокращается. Тем более что среди сократившейся рождаемости еще меньше рождается девочек, чем мальчиков, таким образом одной из причин сокращения числа браков является и малочисленность девочек. Демографы говорят, что распавшихся семей намного больше, чем это показывают официальные данные. Причиной такой неприятной динамики называется то, что женщина стала свободнее и смелее, поэтому она не терпит такого, на что раньше закрывала глаза.



По данным Грузстата, в 2016 году был зарегистрирован 25101 брак, в 2015 году - 29 157 браков, в 2014 году - 31 526 браков, а в 2013 году - 34 693 брака. В сумме в 2016 году браков было на 10 000 меньше, чем в 2013 году. Число разводов за последние 9 лет увеличилось в 4 раза. В 2007 году было оформлено 2325 разводов, а в 2016 году - 9539 разводов. Демограф Анзор Тотадзе говорит, что по сравнению с предыдущими годами в 2016 году демографические показатели ухудшились и этот процесс продолжится, в два раза может уменьшится и число браков, и рождаемость. «Основной причиной этого является резкое сокращение рождаемости. Например, в 1980-1989 годах в Грузии родилось 455 000 девочек. В 2000-2009 годах родилось 236 000 девочек. Получается, что в будущем у нас будет меньше матерей. В основном, детей рожают девочки, рожденные в 80-х годах. 80% детей приходится на девочек этого возраста. Но в 2000 годах родилось вдвое меньше девочек, через 3-4 года они вступят в материнский возраст. По сравнению с 1989 годом это число сократилось вдвое.



Естественно, когда девочек мало, сократится и рождаемость, и число браков. Так как в 2000-х годах была очень плохая рождаемость, нас ждет такое плохое положение. Нынешнее число браков сократится вдвое. Это тревожный сигнал, поэтому для улучшения демографической ситуации власти должны провести специальные меры и повысить рождаемость. Грузинский народ может физически исчезнуть. Даже в Сачхере, где был естественный прирост, число сократилось и в 2000-х годах и в Сачхере родилось меньше детей», - говорит Тотадзе. По его словам, намного больше распавшихся семей, которые юридически не оформляют развод.



«Разводом считается юридический разрыв пары. Но во многих случаях пары расходятся, однако юридически это не оформляют. Следовательно, в статистике этот показатель не виден», - отметил Цуладзе. Что вызывает увеличение числа разводов? По словам Цуладзе, этот вопрос не был исследован. При разводе пары чаще всего говорят, что они не сошлись характерами, а что это означает, сказать сложно.















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