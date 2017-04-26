Грузинскую короткометражку «Три ступени» дважды наградили в Киеве

26.04.2017 15:15 Фильм грузинского режиссера Иосифа (Сосо) Блиадзе "Три ступени", который являлся участником Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов, стал двукратным призером кинофорума.



Кинофестиваль проходил в столице Украины 19-23 апреля 2017 года и представлял картины режиссеров из Грузии, Израиля, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии, Бразилии, Канады и Южной Кореи. Как сообщает «Спутник, ссылаясь на Национальный центр кинематографии Грузии, фильм "Три ступени" стал обладателем двух наград – Специального упоминания жюри и Приза зрительских симпатий.



"Три ступени" Блиадзе — это история о 13-летней девочке Мариам, которая живет вместе с отцом на окраине Тбилиси в заброшенной будке, весь день работает, чтобы получить еду, а иногда и ворует. Помимо жизни в нищете, подростку приходится бороться с трудным периодом переходного возраста.



Мировая премьера фильма состоялась в январе 2017 года на Роттердамском кинофестивале (International Film Festival Rotterdam) в Нидерландах.Впервые кинофестиваль короткометражного кино состоялся в Киеве весной 2012 года и с тех пор проходит ежегодно.



Фестиваль провозглашает себя независимой и аполитичной площадкой и основной своей задачей считает продвижение короткометражного кино.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

