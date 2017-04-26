|
Грузинскую короткометражку «Три ступени» дважды наградили в Киеве
26.04.2017 15:15
Фильм грузинского режиссера Иосифа (Сосо) Блиадзе "Три ступени", который являлся участником Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов, стал двукратным призером кинофорума.
Кинофестиваль проходил в столице Украины 19-23 апреля 2017 года и представлял картины режиссеров из Грузии, Израиля, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии, Бразилии, Канады и Южной Кореи. Как сообщает «Спутник, ссылаясь на Национальный центр кинематографии Грузии, фильм "Три ступени" стал обладателем двух наград – Специального упоминания жюри и Приза зрительских симпатий.
"Три ступени" Блиадзе — это история о 13-летней девочке Мариам, которая живет вместе с отцом на окраине Тбилиси в заброшенной будке, весь день работает, чтобы получить еду, а иногда и ворует. Помимо жизни в нищете, подростку приходится бороться с трудным периодом переходного возраста.
Мировая премьера фильма состоялась в январе 2017 года на Роттердамском кинофестивале (International Film Festival Rotterdam) в Нидерландах.Впервые кинофестиваль короткометражного кино состоялся в Киеве весной 2012 года и с тех пор проходит ежегодно.
Фестиваль провозглашает себя независимой и аполитичной площадкой и основной своей задачей считает продвижение короткометражного кино.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна