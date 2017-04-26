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Представительница Грузии выступит под №2 в первом полуфинале Евровидения-2017
26.04.2017 18:48
В среду, 26 апреля, порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса был утвержден продюсерами Евровидения - 2017. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба конкурса.
До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу. Но в этот раз организаторы приняли решение запланировать порядок заранее так, чтобы шоу получилось более увлекательным для зрителей.
При этом отмечается, что новый, утвержденный порядок практически не отличается о того, который был опубликован ранее, только со второго полуфинала исключили участника от России.
Первый полуфинал Евровидения 2017 - 9 мая
Швеция: Робин Бенгтссон — I can't Go On
Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith
Австралия: Исайя Фаербрейс — don't Come Easy
Албания: Линдита — World
Бельгия: Бланш — City Lights
Черногория: Славко Калезич — Space
Финляндия: Норма Джон — Blackbird
Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons
Португалия: Сальвадор Зибрав — Amar Pelos Dois
Греция: Деми — This is Love
Польша: Кася Мось — Flashlight
Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma
Исландия: Свала — Paper
Чехия: Мартина Барта — My Turn
Кипр: Ховиг — Gravity
Армения: Арцвик — Fly With Me
Словения: Омар Набер — On My Way
Латвия: Triana Park — Line
Второй полуфинал Евровидения 2017 - 11 мая
Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep
Австрия: Натан Трент — Running On Air
Македония: Яна Бурческа — Dance Alone
Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly
Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!
Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows
Венгрия: Йоци Папай — Origo
Дания: Аня Ниссен — Where Am I
Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try
Сан-Марино Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night
Хорватия: Жак Худек — My Friend
Норвегия: JOWST — Grab The Moment
Швейцария: Timebelle — Apollo
Беларусь: NAVIBAND — Гисторыя Майго Жыцця
Болгария: Кристиан Костив — Beautiful Mess
Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution
Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona
Израиль: Имри Зив — I Feel Alive
Организаторы подчеркивают, что финал Международного песенного конкурса состоится 13 мая, во время проведения шоу стоит ожидать рекламных пауз, их будет две: после пятой и двенадцатой композиции.
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