Представительница Грузии выступит под №2 в первом полуфинале Евровидения-2017

26.04.2017 18:48 В среду, 26 апреля, порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса был утвержден продюсерами Евровидения - 2017. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба конкурса.



До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу. Но в этот раз организаторы приняли решение запланировать порядок заранее так, чтобы шоу получилось более увлекательным для зрителей.



При этом отмечается, что новый, утвержденный порядок практически не отличается о того, который был опубликован ранее, только со второго полуфинала исключили участника от России.





Первый полуфинал Евровидения 2017 - 9 мая





Швеция: Робин Бенгтссон — I can't Go On



Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith



Австралия: Исайя Фаербрейс — don't Come Easy



Албания: Линдита — World



Бельгия: Бланш — City Lights



Черногория: Славко Калезич — Space



Финляндия: Норма Джон — Blackbird



Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons



Португалия: Сальвадор Зибрав — Amar Pelos Dois



Греция: Деми — This is Love



Польша: Кася Мось — Flashlight



Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma



Исландия: Свала — Paper



Чехия: Мартина Барта — My Turn



Кипр: Ховиг — Gravity



Армения: Арцвик — Fly With Me



Словения: Омар Набер — On My Way



Латвия: Triana Park — Line







Второй полуфинал Евровидения 2017 - 11 мая







Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep



Австрия: Натан Трент — Running On Air



Македония: Яна Бурческа — Dance Alone



Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly



Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!



Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows



Венгрия: Йоци Папай — Origo



Дания: Аня Ниссен — Where Am I



Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try



Сан-Марино Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night



Хорватия: Жак Худек — My Friend



Норвегия: JOWST — Grab The Moment



Швейцария: Timebelle — Apollo



Беларусь: NAVIBAND — Гисторыя Майго Жыцця



Болгария: Кристиан Костив — Beautiful Mess



Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution



Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona



Израиль: Имри Зив — I Feel Alive





Организаторы подчеркивают, что финал Международного песенного конкурса состоится 13 мая, во время проведения шоу стоит ожидать рекламных пауз, их будет две: после пятой и двенадцатой композиции.















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