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Представительница Грузии выступит под №2 в первом полуфинале Евровидения-2017


26.04.2017   18:48
В среду, 26 апреля, порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса был утвержден продюсерами Евровидения - 2017. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба конкурса.

До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу. Но в этот раз организаторы приняли решение запланировать порядок заранее так, чтобы шоу получилось более увлекательным для зрителей.

При этом отмечается, что новый, утвержденный порядок практически не отличается о того, который был опубликован ранее, только со второго полуфинала исключили участника от России.


Первый полуфинал Евровидения 2017 - 9 мая


Швеция: Робин Бенгтссон — I can't Go On

Грузия: Тамара Гачечиладзе — Keep The Faith

Австралия: Исайя Фаербрейс — don't Come Easy

Албания: Линдита — World

Бельгия: Бланш — City Lights

Черногория: Славко Калезич — Space

Финляндия: Норма Джон — Blackbird

Азербайджан: Диана Гаджиева — Skeletons

Португалия: Сальвадор Зибрав — Amar Pelos Dois

Греция: Деми — This is Love

Польша: Кася Мось — Flashlight

Молдова: Sunstroke Project — Hey Mamma

Исландия: Свала — Paper

Чехия: Мартина Барта — My Turn

Кипр: Ховиг — Gravity

Армения: Арцвик — Fly With Me

Словения: Омар Набер — On My Way

Латвия: Triana Park — Line



Второй полуфинал Евровидения 2017 - 11 мая



Сербия: Тияна Богичевич — In Too Deep

Австрия: Натан Трент — Running On Air

Македония: Яна Бурческа — Dance Alone

Мальта: Клаудия Фаниелло — Breathlessly

Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel It!

Нидерланды: OG3NE — Lights and Shadows

Венгрия: Йоци Папай — Origo

Дания: Аня Ниссен — Where Am I

Ирландия: Брендан Мюррей — Dying to Try

Сан-Марино Валентина Монетта и Джимми Уилсон — Spirit of the Night

Хорватия: Жак Худек — My Friend

Норвегия: JOWST — Grab The Moment

Швейцария: Timebelle — Apollo

Беларусь: NAVIBAND — Гисторыя Майго Жыцця

Болгария: Кристиан Костив — Beautiful Mess

Литва: Fusedmarc — Rain Of Revolution

Эстония: Койт Тооме и Лаура — Verona

Израиль: Имри Зив — I Feel Alive


Организаторы подчеркивают, что финал Международного песенного конкурса состоится 13 мая, во время проведения шоу стоит ожидать рекламных пауз, их будет две: после пятой и двенадцатой композиции.






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