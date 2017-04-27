Новый уровень физиотерапии в «Ассута»

27.04.2017 09:14



Новый физиотерапевтический центр рассчитан на оказание помощи пациентам, прошедшим лечение в клинике и выписавшимся домой. Доктора передают больных в руки высококвалифицированных специалистов, получивших вместе с новейшими агрегатами возможность усилить отклик организма на применяемые методы.



Роль данной области клинической медицины



Как известно, физиотерапия – одно из востребованных направлений медицины, призванных улучшить работу и восстановить утраченные или потерпевшие изменения болезнью функции тела человека. Она в состоянии снять боль, устранить множество снижающий качество жизни симптомов, вызванных массой факторов: пережитой операцией, старением, нарушением врожденных или приобретенных двигательных действий, воспалительными процессами и пр.



О необходимости разнообразного физического воздействия не раз говорил Герман Шаевич Гандельман (ведущий израильский интервенционный кардиолог) в программе Елены Малышевой «Жить здорово»: «И естественно, в том случае, если есть какие-то травмы, нарушения моторной функции – парезы, нужно чисто физиотерапевтическое лечение!»



Пациенты, направленные на лечение в центр физиотерапии имеют возможность возвратить исходное функциональное состояние организма после самых тяжелых операций (удаления опухолей, потери конечностей, замены сердечных клапанов и пересадки органов), которые в огромном количестве проводятся в «Ассуте» как медицинским туристам, так и местным жителям. Сотрудники центра восстанавливают подвижность замененным суставам, разрабатывают посредством различных методик парализованные части тела и многое другое.



Открытие нового физиотерапевтического центра привлечет еще больше пациентов, рассчитывающих на получение качественной медицинской помощи в полном объеме. Здесь оборудованы помещения для пилатеса, спортзал, процедурные кабинеты и лекционные комнаты. В них будут проводиться групповые занятия больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата, читаться доклады для пациентов и их родных, не знающих, как начать новую жизнь: что можно, чего нельзя делать с тем или иным видом заболевания.



Также в центр будут направляться люди, чьи недуги можно излечить без привлечения хирургов.



Основные приемы физиотерапевтического воздействия

• ЛФК;

• массаж;

• адаптирующие тренировки;

• лазеротерапия;

• электрофорез и фонофорез;

• мануальная терапия;

• иглоукалывание;

• элементы психотерапии;

• магнитотерапия;

• игровые виды спорта и др.



Все они призваны ускорить регенерационные процессы в тканях, дать возможность снизить дозу или отменить лекарственные препараты, не прибегать к химиотерапии, исключить развитие послеоперационных осложнений (избежать спаечного, гнойного, воспалительного процессов, кровоизлияний, келоидных рубцов и пр.).



Отдельного разговора достойны преимущества физиотерапии при бесплодии, вызванном абортом или выскабливанием. Так как клиника «Ассута» специализируется на помощи женщине стать матерью, центр станет неоценимым помощником врачей, занимающихся проблемами репродукции. Посредством применения физических факторов органы малого таза не только восстанавливают утраченную способность к зачатию. Физиотерапия, назначенная сразу после операций, сократит срок пребывания женщины в больнице, избавит от побочных эффектов, свойственных медикаментам.





/на правах рекламы/ Ведущая частная израильская клиника «Ассута» - https://gandelman.ru/assuta предоставляет своим пациентам наиболее эффективное медицинское обслуживание. Высокий уровень помощи специалистов поддерживается на всех этапах, включая приобретение новейших аппаратов и агрегатов, без которых опыт и знания не сработают. Одним из подобных приобретений стало оснащение центра физиотерапии современным оборудованием, отвечающим сегодняшним к нему требованиям: мощностью, энергоэффективностью, эргономичностью, долговечностью, удобством в использовании, простотой управления и пр.Новый физиотерапевтический центр рассчитан на оказание помощи пациентам, прошедшим лечение в клинике и выписавшимся домой. Доктора передают больных в руки высококвалифицированных специалистов, получивших вместе с новейшими агрегатами возможность усилить отклик организма на применяемые методы.Как известно, физиотерапия – одно из востребованных направлений медицины, призванных улучшить работу и восстановить утраченные или потерпевшие изменения болезнью функции тела человека. Она в состоянии снять боль, устранить множество снижающий качество жизни симптомов, вызванных массой факторов: пережитой операцией, старением, нарушением врожденных или приобретенных двигательных действий, воспалительными процессами и пр.О необходимости разнообразного физического воздействия не раз говорил Герман Шаевич Гандельман (ведущий израильский интервенционный кардиолог) в программе Елены Малышевой «Жить здорово»: «И естественно, в том случае, если есть какие-то травмы, нарушения моторной функции – парезы, нужно чисто физиотерапевтическое лечение!»Пациенты, направленные на лечение в центр физиотерапии имеют возможность возвратить исходное функциональное состояние организма после самых тяжелых операций (удаления опухолей, потери конечностей, замены сердечных клапанов и пересадки органов), которые в огромном количестве проводятся в «Ассуте» как медицинским туристам, так и местным жителям. Сотрудники центра восстанавливают подвижность замененным суставам, разрабатывают посредством различных методик парализованные части тела и многое другое.Открытие нового физиотерапевтического центра привлечет еще больше пациентов, рассчитывающих на получение качественной медицинской помощи в полном объеме. Здесь оборудованы помещения для пилатеса, спортзал, процедурные кабинеты и лекционные комнаты. В них будут проводиться групповые занятия больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата, читаться доклады для пациентов и их родных, не знающих, как начать новую жизнь: что можно, чего нельзя делать с тем или иным видом заболевания.Также в центр будут направляться люди, чьи недуги можно излечить без привлечения хирургов.Основные приемы физиотерапевтического воздействия• ЛФК;• массаж;• адаптирующие тренировки;• лазеротерапия;• электрофорез и фонофорез;• мануальная терапия;• иглоукалывание;• элементы психотерапии;• магнитотерапия;• игровые виды спорта и др.Все они призваны ускорить регенерационные процессы в тканях, дать возможность снизить дозу или отменить лекарственные препараты, не прибегать к химиотерапии, исключить развитие послеоперационных осложнений (избежать спаечного, гнойного, воспалительного процессов, кровоизлияний, келоидных рубцов и пр.).Отдельного разговора достойны преимущества физиотерапии при бесплодии, вызванном абортом или выскабливанием. Так как клиника «Ассута» специализируется на помощи женщине стать матерью, центр станет неоценимым помощником врачей, занимающихся проблемами репродукции. Посредством применения физических факторов органы малого таза не только восстанавливают утраченную способность к зачатию. Физиотерапия, назначенная сразу после операций, сократит срок пребывания женщины в больнице, избавит от побочных эффектов, свойственных медикаментам./на правах рекламы/











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