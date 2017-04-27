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Прокуратура: Отец Георгий Мамаладзе планировал убийство Шорены Тетруашвили с целью извлечения выгоды


27.04.2017   17:08
Для сохранения существующего материального и иерархического положения и обеспечения карьерного роста в будущем, протоиерей Георгий Мамаладзе с целью извлечения выгоды замыслил убийство секретаря-референта Шорены Тетруашвили посредством сильнодействующего отравляющего вещества. Об этом говорится в заявлении Главной прокуратуры Грузии.

«2 февраля 2017 года Католикос-Патриарх всея Грузии вместе с Шореной Тетруашвили и другими лицами отправился для лечения в Германию. Георгий Мамаладзе посчитал этот факт благоприятным, так как в случае совершения на территории другой страны преступления умысел его был бы замаскирован и в тоже время установить причины смерти, вызванные отравляющим веществом, а также лицо, совершившее преступление было бы весьма сложно.

Георгий Мамаладзе в кратчайшие сроки для совершения убийства Шорены Тетруашвили приобрел 0,8740 грамма отравляющего вещества – «порошок с содержанием цианида натрия».
10 февраля 2017 года, Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском международном аэропорту, когда он собирался отправиться в Германию. При осмотре его поклажи было изъято спрятанное отравляющее вещество – цианид натрия, предназначенное для совершения убийства.

Таким образом, следствием установлено, обвиняемый готовил умышленное убийство с целью извлечения выгоды, для сохранения материального и иерархического положения. Исходя из этого, дело в суд было направлено по «в» пункту 3-й части 18, 109 статьи (подготовка умышленного убийства с целью извлечения выгоды), что в качестве наказания предполагает лишение свободы сроком от 16 до 20 лет.
Кроме этого, Георгию Мамаладзе предъявлено обвинение в противозаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия по 2-й части статьи 236 УК Грузии», - отмечается в заявлении.
Как говорится в заявлении, предварительное судебное заседание пройдет 5 мая 2017 года.






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