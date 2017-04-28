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Грузинский хор «Basiani» даст концерты в стране оккупантов


28.04.2017   10:33
Известный грузинский государственный ансамбль народной песни «Basiani» («Басиани») выступит с концертами в городах России – выступлений состоятся весной в Челябинске и Екатеринбурге.

Челябинцы услышат «Basiani» 29 апреля, в зале Дворца культуры железнодорожников. На концерте хор исполнит как грузинские народные песни, так и традиционные церковные песнопения.

Перед гостями и жителями Екатеринбурга грузинский государственный ансамбль выступит 1 мая, в Большом зале екатеринбургского Дворца молодежи.

В Екатеринбурге грузинский хор споет во второй раз, коллектив уже выступал в этом городе в октябре 2016 года. Тогда концерт прошел с большим успехом, но не все желающие смогли попасть на выступление. Именно поэтому «Басиани» решил вернуться в Екатеринбург.

Примечательно, что за последнее время у грузинского хора «Басиани» состоялись успешные гастроли в США. До этого коллектив не менее успешно выступил с концертами в городах России – Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Екатеринбурге и Перми.

Ансамбль «Басиани» был основан в 2000 году по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и при поддержке Грузинского Патриархата солистами хора Свято-Троицкого Кафедрального собора Тбилиси. Коллектив выпустил несколько CD, выступает на крупнейших международных фестивалях духовной музыки и много гастролирует по миру.

Репертуар коллектива включает духовные песнопения старо-грузинской, византийской и сирийской традиций, а также народные песни. В данное время «Басиани» работает над записью полной антологии грузинского полифонического пения.

Название «Басиани» — это название одного из регионов юго-западной Грузии, который сегодня входит в состав Турции.

"Новости-Грузия"





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